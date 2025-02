Diretor do Fed diz que incerteza comercial não deve paralisar movimentos da taxa de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse que sua visão "base" é que as novas tarifas do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terão apenas um impacto modesto sobre os preços que o banco central norte-americano deve tentar analisar ao definir a política monetária.

A incerteza sobre o impacto das políticas comerciais do governo, disse Waller, não deve impedir o Fed de agir se for apropriado, assim como a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e o colapso do Silicon Valley Bank em 2023 não impediram o Fed de alterar a taxa de juros, embora ambos os incidentes tenham levantado dúvidas sobre as perspectivas econômicas.

"Minha visão base é que qualquer imposição de tarifas aumentará apenas modestamente os preços e de forma não persistente. Portanto, sou favorável a analisar esses efeitos ao definir a política monetária da melhor forma possível", disse Waller em comentários preparados à Universidade de New South Wales, na Austrália.

"Admito que os efeitos das tarifas podem ser maiores do que eu prevejo... Mas também precisamos lembrar que é possível que outras políticas em discussão possam ter efeitos positivos sobre a oferta e pressionar a inflação para baixo."

"No final das contas, os dados devem orientar nossa ação política, não especulações sobre o que poderia acontecer... Esperar que a incerteza econômica se dissipe é uma receita para a paralisia política", disse ele.

Atualmente, o Fed está mantendo os juros estáveis enquanto os membros aguardam dados que mostrem a inflação se aproximando ainda mais da meta de 2%, com muitos dos colegas de Waller dizendo que também querem mais clareza sobre como as políticas comerciais e outras políticas podem influenciar a economia.

As principais medidas de inflação estão atualmente meio ponto percentual ou mais acima da meta do Fed e têm apresentado pouca melhora nos últimos meses.

Waller, nomeado para o Fed por Trump em seu primeiro mandato, disse que concorda que a política monetária deve permanecer em espera até que a inflação volte a cair.

Mas isso pode ser apenas uma questão de tempo, disse ele, observando que um recente aumento "decepcionante" no índice de preços ao consumidor pode refletir problemas com o ajuste de dados sazonais, e não o aumento das pressões dos preços.

No momento, "os dados não estão apoiando uma redução na taxa de juros", disse Waller. "Mas se 2025 for como 2024, os cortes serão apropriados em algum momento deste ano."

Espera-se que o Fed, em sua reunião de março, mantenha a taxa de juros estável na faixa atual de 4,25% a 4,5%.