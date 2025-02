Direção das taxas de juros é clara, mas dependerá dos dados e de balanço, afirma membro do BCE

A direção das taxas de juros na zona do euro é clara e caminha para o nível neutro, afirmou o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone. Contudo, ele acrescentou que as decisões monetárias ainda devem depender dos dados macroeconômicos e do processo de aperto do balanço patrimonial.

"Para encontrar o equilíbrio certo, devemos garantir que nossas decisões sobre taxas compensem adequadamente o aperto induzido pela redução do nosso balanço", disse o dirigente. "Isso nos dá a opção de adaptar nossa trajetória, se necessário, para garantir que a inflação se estabilize de forma sustentável em nossa meta de médio prazo de 2%."

Cipollone defendeu que os dirigentes precisam permanecer atentos aos riscos da transmissão da política monetária restritiva para a economia real, como forma de prevenir incertezas e potenciais riscos para a estabilidade financeira.

O dirigente afirmou que os riscos para a inflação europeia se tornaram mais equilibrados e que os preços caíram substancialmente para perto da meta, mas que, ao mesmo tempo, a recuperação econômica da zona do euro continuará fraca no curto prazo e possui riscos de baixa.