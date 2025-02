Custo de produção de aves e suínos subiu em janeiro, afirma Embrapa

São Paulo, 18 - Os custos de produção de frangos de corte e de suínos registraram aumento no mês de janeiro nos principais Estados produtores e exportadores, conforme estudos conduzidos pela Embrapa Suínos e Aves por intermédio de sua Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIAS).A pesquisa mostra que, no Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte atingiu R$ 4,81 no mês passado, representando uma elevação de 0,5% em relação ao mês de dezembro de 2024. O aumento acumulado nos últimos 12 meses foi de 9,55%, com o Índice de Custo de Produção (ICPFrango) alcançando 372,49 pontos. A ração destacou-se como o principal componente de custo, com um aumento de 1,4% no mês e 8,9% no acumulado dos últimos 12meses, atingindo uma participação de 67,8% no custo total de produção.Em Santa Catarina, o custo de produção do quilo de suíno vivo alcançou R$ 6,34, representando uma elevação de 2,2% em relação ao mês de dezembro de 2024. O aumento acumulado nos últimos 12 meses foi de 7,39%, com o ICPSuíno alcançando 362,93 pontos. A ração destacou-se como o principal componente de custo, com um aumento de 1,3% no mês e 5,9% no acumulado dos últimos 12 meses, atingindo uma participação de 72,8% no custo total de produção.A Embrapa explicou em comunicado que os Estados de Santa Catarina e Paraná são referências nos cálculos dos Índices de Custo de Produção (ICPs) da CIAS em virtude da posição como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente. No entanto, a CIAS também oferece estimativas para outros Estados brasileiros. Essas informações são fundamentais para indicar a evolução dos custos nesses setores produtivos.