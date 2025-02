Coreia do Norte critica promessa "absurda" de desnuclearização feita por EUA e aliados

Por Joyce Lee e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse na terça-feira que continuará impulsionando sua força nuclear, denunciando uma recente promessa conjunta dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão para sua desnuclearização, de acordo com a mídia estatal KCNA.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-yul, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi, conversaram no sábado à margem de uma conferência de segurança em Munique e emitiram uma declaração, reafirmando seu compromisso com a completa desnuclearização da Coreia do Norte.

O Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang criticou os países por perseguirem um plano "ultrapassado e absurdo", alertando contra a busca do que chamou de "atos tolos que incitam a hostilidade coletiva e conflitos".

"Enquanto a ameaça hostil dos EUA e de suas forças vassalas existir, as armas nucleares da Coreia do Norte são meios para defender a paz e a soberania e um meio de legítima autodefesa confiado pela constituição do Estado", disse um porta-voz não identificado do ministério em um comunicado divulgado pela KCNA, prometendo continuar a fortalecer seu arsenal nuclear.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul instou o Norte a encerrar seus programas de armas ilícitas e retornar ao caminho da desnuclearização.

"A Coreia do Norte nunca será reconhecida como um Estado com armas nucleares", disse o porta-voz do ministério Lee Jae-woong em uma coletiva de imprensa. "Esperamos que eles percebam que o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis só atrapalhará sua própria segurança e desenvolvimento econômico."

A reunião tripartite foi a primeira desde a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, que realizou cúpulas sem precedentes com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante seu primeiro mandato e elogiou seu relacionamento pessoal.

Parlamentares sul-coreanos, depois de serem informados pelo Serviço Nacional de Inteligência, disseram que os recentes testes de mísseis de Pyongyang tinham, em parte, a intenção de "exibir seus ativos de dissuasão e chamar a atenção de Trump".

