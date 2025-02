Como a calistenia ajuda a definir o corpo? É melhor que musculação?

Você não precisa de halteres, barras, anilhas e aparelhos de musculação para ganhar força, eliminar gordura e definir os músculos. Seu corpo é sua academia e, com exercícios que utilizam somente o próprio peso, é possível malhar pernas, costas, braços, peito, ombros e abdome.

O treinamento apenas com o peso corporal é chamado de calistenia. Ele pode ser praticado ao ar livre, em praças, parques, na quadra do prédio, no quintal de casa e até mesmo dentro de um quarto.

Quem pode praticar

Apesar de ter exercícios que exigem muita força e condicionamento — como alguns movimentos na argola e a bandeira humana (foto acima), um dos mais famosos, impressionantes e desafiadores exercícios da calistenia —, o treinamento calistênico também possui movimentos básicos, que podem ser adaptados para qualquer nível de aptidão física. Alguns exemplos são:

Flexão de braços

Prancha

Agachamento

Barras paralelas

Barra fixa

Burpee

Isso torna o método bem democrático — ou seja, qualquer pessoa, de qualquer idade pode fazer (desde que tenha liberação médica).

"Na calistenia, os exercícios têm um nível de dificuldade progressivo, de acordo com a evolução de desempenho do praticante. Isso permite que qualquer pessoa realize o treino, independentemente da experiência no treinamento", afirma o profissional de educação física Lucas Aquino.

Benefícios da calistenia

Além de poder ser feito em qualquer lugar, um dos principais trunfos do treino calistênico é que seus exercícios recrutam vários músculos ao mesmo tempo. Isso proporciona um grande gasto calórico durante e depois da atividade física, o que favorece a redução de gordura e definição muscular. Também estimula a produção de testosterona, hormônio importante para o ganho de massa e o emagrecimento.

"Como muitos exercícios demandam resistência contrária à ação dos músculos, os praticantes ainda podem se beneficiar com aumento de força e flexibilidade, e melhora da postura e da resistência cardiorrespiratória", destaca Cauê La Scala Teixeira, profissional de educação física e mestre em ciências da saúde.

Um detalhe importante é que, para obter os benefícios tanto para a saúde quanto para o condicionamento físico, você precisa praticar a calistenia de três a quatro vezes por semana, orienta Luis Mochizuki, doutor em educação física.

Além disso, ao fazer os exercícios é muito importante estar atento à técnica de execução dos movimentos e respeitar os limites do corpo, para evitar lesões.

É melhor que musculação?

Assim como a musculação, a calistenia também promove definição muscular e redução da gordura corporal, além de ajudar no equilíbrio. Porém, há muitas diferenças entre as práticas.

Enquanto na calistenia existe uma limitação no aumento da carga nos exercícios, já que você usa seu peso corporal, na musculação há uma possibilidade muito maior e simples de progressão de carga: basta acrescentar mais anilhas na barra, aumentar o peso na máquina ou pegar um halter mais pesado.

Mas é possível usar outros recursos para aumentar a intensidade e dificuldade dos movimentos na calistenia, como controle e variação do movimento, ângulo, amplitude. Por exemplo, a flexão de braços pode ser feita com apoio dos joelhos no chão (nível fácil), mas também com as pernas elevadas em uma superfície (o que torna o exercício mais difícil).

Musculação x calistenia: tem diferença no desenvolvimento muscular?

Embora a calistenia use o peso do corpo como resistência, o uso de técnicas de controle de movimento e amplitude pode permitir ganhos significativos de força e definição. Quando realizada com progressões adequadas, a calistenia permite alcançar resultados semelhantes aos da musculação, com o benefício adicional de desenvolver habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação.

O melhor não é enxergar ambas como atividades que competem entre si, mas sim como complementares. Enquanto a musculação permite trabalhar com cargas específicas para desenvolver força e hipertrofia, a calistenia adiciona uma dimensão funcional ao treino, promovendo controle corporal, mais força funcional e mobilidade.

A calistenia complementa a musculação ao trabalhar músculos estabilizadores e movimentos multiarticulares que nem sempre são ativados na musculação. Isso pode contribuir para um shape mais equilibrado e resistente, ajudando inclusive na melhora do desempenho físico em geral.

