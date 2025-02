Colheita de soja avança para 40% da área no PR, aponta Deral

São Paulo, 18 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informou que a colheita da soja 2024/25 atingiu 40% da área cultivada no Estado até a segunda-feira, 17, um avanço de 7 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Segundo o órgão, 78% das lavouras apresentam boas condições, enquanto 19% estão em condição média e 3% foram classificadas como ruins. Em relação ao estágio das lavouras, 42% estão em frutificação e 57% em maturação.A colheita do milho primeira safra 2024/25 avançou para 30% da área cultivada no Paraná, ante 21% na semana passada. O levantamento indica que 91% das lavouras seguem em boas condições, 9% estão em condição média e não há áreas classificadas como ruins. Quanto à fase fenológica, 75% das lavouras estão em maturação e 25% em frutificação.Para o milho segunda safra 2024/25, o Deral apontou que 56% da área estimada foi semeada, ante 46% da semana anterior. Dentre as lavouras já plantadas, 100% estão em boas condições. A maioria das áreas encontra-se em desenvolvimento vegetativo (73%), enquanto 27% estão em germinação.A semana foi marcada por instabilidades no centro-sul do Estado, com temporais localizados devido ao ar quente e úmido. O fim de semana teve temperaturas altas e clima abafado, com chuvas de verão e temporais isolados. O Deral destacou que a colheita da soja segue com produtividades variadas, com algumas regiões do Sul apresentando rendimentos acima da média. Em contrapartida, há registros de plantas abaixo do porte ideal e grãos miúdos, o que pode reduzir a produtividade final.