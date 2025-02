Colheita da soja atinge 25,5% da área semeada em 2024/25, diz Conab

São Paulo, 18 - A colheita de soja 2024/25 atingia, até domingo, 16 de fevereiro, 25,5% da área plantada no Brasil, avanço de 10,7 pontos porcentuais na comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, porém, quando 29,4% da área havia sido colhida, ainda há atraso de 3,9 pontos porcentuais, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.No principal Estado produtor da oleaginosa, Mato Grosso, a colheita alcançava 47,3% da área plantada, avanço expressivo de 19,8 pontos porcentuais em comparação com os 27,5% da área ceifada na semana passada, mas atraso de 14 pontos porcentuais em relação aos 61,3% que haviam sido colhidos em 2023/24 neste mesmo estágio da safra. O Paraná recuperou terreno, com 33% da área colhida, avanço de 10 pontos porcentuais na comparação semanal e de 3 pontos porcentuais em comparação com os 30% da área trabalhada em igual momento da safra 2023/24.Já a semeadura da soja 2024/25 está praticamente concluída no País, com 99,7% da área trabalhada, avanço de 0,2 ponto porcentual na comparação com a semana anterior e leve atraso de 0,3 ponto porcentual em comparação com igual período da safra 2023/24, quando 100% da área havia sido plantada.O plantio de milho de segunda safra 2024/25, por sua vez, alcançava 35,7% da área no País, avanço de 16,9 pontos porcentuais ante os 18,8% da semana passada. Na comparação com igual período de 2023/24, há atraso de 9,6 pontos porcentuais. Mato Grosso já havia plantado, até o domingo, 43,3% da área prevista, avanço de 22,5 pontos porcentuais em comparação com os 20,8% da semana passada, porém atraso de 23,8 pontos porcentuais ante os 67,1% de 2023/24.No Paraná, o plantio do milho safrinha atingia, até domingo, 46% da área prevista em 2024/25, avanço de 28 pontos porcentuais na comparação com os 28% da área trabalhada na semana passada. Em comparação com igual período do ciclo 2023/24, o plantio está 6 pontos porcentuais adiantados.Quanto à colheita do milho verão 2024/25, esta alcançava, até domingo, 21,1% da área, avanço de 7,8 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior e praticamente o mesmo porcentual em relação a igual período da safra passada, quando 21,4% da área havia sido ceifada. O Paraná segue liderando os trabalhos, com 67% da área trabalhada, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 60%.O plantio de milho verão 2024/25 está praticamente concluído no País, com 98,1% da área semeada, avanço de 1,3 ponto porcentual na comparação semanal e leve atraso de 0,2 ponto porcentual na comparação com igual momento da safra passada.Quanto ao algodão 2024/25, o plantio alcançava até domingo 95,9% no País, evolução de 8,5 pontos porcentuais na comparação semanal e atraso de 3,1 pontos porcentuais em comparação com igual período do ciclo 2023/24, com 99% da área semeada naquele momento. Os Estados que ainda faltam concluir os trabalhos de campo são Mato Grosso (95,8% da área semeada); Bahia (95%); Goiás e Minas Gerais, ambos com 97% da área plantada.Por fim, o plantio de arroz 2024/25 estava 99,3% concluído até domingo no País, avanço de 0,6 ponto porcentual na comparação semanal, mas atraso de 0,3 ponto porcentual na comparação anual. Ainda faltam concluir os trabalhos de campo o Maranhão, com 90% da área plantada, e Goiás, com 95% da área. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Santa Catarina já encerraram o plantio.A colheita de arroz já começou no País, atingindo, até domingo, 7,1% da área plantada, avanço de 4,4 pontos porcentuais na comparação com a semana passada e de 1,5 ponto porcentual em comparação com igual período de 2023/24. Goiás, com 35% da área ceifada, e Santa Catarina, com 30,8%, lideram os trabalhos de campo. O Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal, tinha até domingo 3% da área colhida.