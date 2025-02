CNPE aprova inclusão de quatro blocos do pré-sal em leilão da ANP

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira, 18, a inclusão de quatro blocos no modelo de licitação em regime de partilha de produção, com expectativa de arrecadação governamental em cerca de R$ 522 bilhões durante a vida útil dos projetos. A inserção no sistema de Oferta Permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vale para os blocos: Hematita, Siderita, Limonita e Magnetita.

Um total de R$ 923 milhões é estimado em bônus de assinatura para os quatro blocos, valor que pode ser arrecadado ainda em 2025. Além disso, foi mencionado que há uma previsão de R$ 511 bilhões em investimentos nos quatro blocos localizados no polígono do pré-sal, especificamente na Bacia de Campos, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Com a inclusão aprovada nesta terça, serão 28 blocos já autorizados pelo CNPE. "Com isso, existe a possibilidade de que o próximo leilão, previsto para junho, seja o maior já realizado no regime de partilha de produção em quantidade de blocos disponíveis", disse o CNPE, em nota.