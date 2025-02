Citi aumenta pagamento da CEO Jane Fraser para US$ 34,5 milhões

Jane Fraser, CEO do Citigroup, recebeu US$ 34,5 milhões por seu trabalho na gestão do gigante bancário em 2024, um aumento de cerca de 33%.

O conselho de administração do banco disse que Fraser está executando "pronta e cuidadosamente" sua visão de transformar o Citi.

Fraser assumiu o topo do escalão no Citi com diretrizes claras, embora formidáveis: racionalizar e simplificar o que já foi a maior empresa de serviços financeiros do mundo, elevar o preço das ações e sanar a situação regulatória em que se encontra desde que uma série de contratempos acelerou a saída do CEO anterior.

A alardeada reviravolta pode levar algum tempo para ser concluída, no entanto. Em janeiro, o Citi reduziu a meta de desempenho para 2026 e disse que espera que o retorno sobre o patrimônio líquido tangível médio aumente de 10% a 11%, abaixo da meta anterior de 11% a 12%. O banco também ainda não separou o seu braço de consumo mexicano, o Banamex.