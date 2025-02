Temporal em SP: Ilhados, passageiros sobem em teto de ônibus; veja vídeos

Do UOL, em São Paulo

Passageiros ilhados tiveram que subir no teto de um ônibus na zona norte de São Paulo para se proteger do forte temporal que atingiu a capital paulista na noite desta terça-feira (18).

O que aconteceu

Ônibus que circulavam pela avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, ficaram ilhados e passageiros subiram no teto do veículo. Outras pessoas ficaram dentro dos veículos, mas tiveram de subir nas cadeiras e se apoiar nas barras de segurança.

Vídeo divulgado nas redes sociais também mostrou um agente da CET em cima de um carro da companhia. Outro registro mostra o homem ao lado de uma colega e é possível visualizar a enxurrada transformando a via em um rio. A água atingiu carros e arrastou automóveis perto do Sonda Supermercados, na altura do número 300 da avenida.

Bombeiros foram acionados prestar socorro a uma pessoa na avenida. A vítima estava em cima do teto de um carro arrastado pela correnteza. Ainda não há informação se a pessoa foi encontrada.

Previsão para os próximos dias

Próximos dias devem ser de muito calor e pancadas isoladas de chuva nos finais das tardes. A Defesa Civil municipal mantém toda a capital paulista em estado de alerta para altas temperaturas.

Na quarta-feira (19), a temperatura mínima deve ser de 22º e a máxima pode superar os 34°C. A chuva pode vir de forma isolada entre o final da tarde e o início da noite, com intensidade de moderada a forte, e raios e rajadas localizadas de vento.

Já na quinta-feira (20), a previsão aponta que a temperatura máxima pode ultrapassar os 35°C. Há previsão de chuva para o fim da tarde, com pontos de forte intensidade, e a possibilidade de raios e rajadas de vento.