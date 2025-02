São Paulo deixa estado de atenção por chuvas

A cidade de São Paulo deixou o estado de alerta aplicado às 15h03 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A Defesa Civil de São Paulo chegou a emitir um alerta severo para as chuvas fortes que atingiram a capital paulista na tarde de hoje (18). O aviso informava sobre chuva forte nas zonas Central e Leste do município, e alerta sobre raios, vento e granizo.

O que aconteceu

Bairros registraram vendavais e granizo. Rajadas de vento acima de 30 km/h foram registrados na Cidade Ademar, Campo Limpo, Lapa e Santana. Esse último bairro registrou queda de granizo, assim como Vila Mariana e República.

51.979 imóveis estavam sem luz às 15h55. Em todo o estado de São Paulo, eram 61.506 residências sem energia.

Até o momento, Bombeiros registraram duas quedas de árvores por chuvas. Ninguém ficou ferido. Além disso, não houve chamadas para enchentes, desabamentos, deslizamentos e soterramentos.

Chuva foi causada por alta temperatura e entrada de brisa marítima, informa o CGE. A previsão é que as chuvas se mantenham até o início da noite, mas de maneira isolada e com baixa intensidade.

Previsão é de calor e pancadas intensas de chuva para restante da semana. Amanhã (19), a temperatura deve chegar aos 34 °C, e a chuva pode vir entre o final da tarde e o início da noite, com intensidade de moderada a forte. Já na quinta-feira (20), a previsão é de máxima de 35 °C e chuva no final da tarde, com possibilidade de raios e rajadas de vento.