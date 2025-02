Acidente no Canadá: pista estava seca e sem 'vento cruzado', diz comandante

A pista do aeroporto de Toronto estava seca e não havia condições de "vento cruzado" no momento em que um avião da Delta Airlines ficou de cabeça para baixo durante o pouso nesta segunda-feira (17). As informações são do comandante dos bombeiros do aeroporto de Toronto Pearson, Todd Aitken.

O que aconteceu

O "vento cruzado" mencionado pelo bombeiro ocorre quando a aeronave é desviada do seu curso por uma rajada de vento, geralmente lateral, dificultando o pouso. Apesar de afirmar que as condições estavam boas na pista, o comandante afirmou que "não seria apropriado comentar sobre a causa do acidente".

Cidade passava por tempestade no momento do acidente. Nesta segunda, ventos de 50 km/h espalharam neve por Toronto. A visibilidade no horizonte era de 8 km e alguns pontos da cidade ficaram com 50 centímetros de neve acumulada, segundo levantamento da BBC Canadá.

Número de feridos subiu para 18. Segundo Aitken, mais um passageiro foi levado ao hospital após o acidente. O número inicial de feridos era de 17. Ao todo, 80 pessoas estavam na aeronave. Vinte e duas delas eram canadenses.

Estado de saúde dos feridos. Segundo paramédicos que atenderam a ocorrência, três dos hospitalizados tinham ferimentos graves: uma criança, um homem com cerca de 60 anos e uma mulher com cerca de 40 anos. A diretora do aeroporto, Deborah Flint, afirmou que não tem conhecimento de nenhum ferido grave.

Voos serão impactados "por dias" no aeroporto. Duas pistas onde o acidente ocorreu seguem bloqueadas para perícia e não têm prazo para voltar a funcionar. A expectativa é de que isso atrase voos e cause cancelamentos no local. O aeroporto voltou a funcionar ainda na noite de ontem.

Entenda o caso

Um avião ficou de cabeça para baixo durante o pouso no aeroporto de Toronto. O acidente aconteceu por volta das 14h15 (16h15 no horário de Brasília) dessa segunda-feira (17).

Aeronave Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines vinha de Minnesota, nos Estados Unidos, com 80 pessoas dentro. Quatro delas eram tripulantes e as outras 76 eram passageiras.

Imagens do momento do resgate foram publicadas nas redes sociais. Em um dos vídeos, é possível ver os passageiros em aparente choque enquanto são retirados da aeronave de cabeça para baixo.

Ninguém morreu e 18 pessoas foram hospitalizadas. Segundo os paramédicos que fizeram os primeiros atendimentos no local, três dos passageiros estão em estado grave. A informação não foi confirmada pelas autoridades.

Causa do acidente é investigada. Especialista em aviação elogiaram o papel dos comissários de bordo no resgate às vítimas e afirmaram que o índice de sobrevivência no acidente em questão foi "impressionante".