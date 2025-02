Casa na praia, comércio na Augusta: veja imóveis penhorados de Maluf

Um mansão de frente para a praia de Enseada, no Guarujá, comércios na Rua Augusta, em São Paulo, e um apartamento no centro da capital paulista. Essas são as localizações de alguns dos imóveis de Paulo Maluf, penhorados pela Justiça após o ex-prefeito não devolver aos cofres públicos cerca de R$ 417 milhões, como o UOL mostrou na segunda-feira (17).

Mansão de R$ 2,7 milhões

Mansão de Maluf no Guarujá fica de frente para a praia de Enseada Imagem: Google Street View/mar.2023

O imóvel de luxo tem mais de mil metros quadrados na praia da Enseada. A residência, localizada no número 859 da avenida Miguel Estefano, está estimada em R$ 2,7 milhões.

Imóveis na rua Augusta

Comércios funcionam em imóveis dos quais Maluf possui 25% Imagem: Reprodução/Google Street View

A Justiça paulista também penhorou imóveis de Maluf na famosa Rua Augusta, que ocupam os números 2813, 2817, 2823, 2829 e 2833. O ex-prefeito é dono de 25% dos imóveis, onde funcionam estabelecimentos como um salão de beleza e uma clínica estética.

Apartamento no centro

Edifício Santa Mônica Imagem: Reprodução/Google Street View

Outro imóvel penhorado fica localizado no Edifício Santa Mônica, na República, centro de São Paulo. Maluf tem 10% de um apartamento localizado no prédio.

Loja de tintas

Imóvel na rua Carneiro da Cunha, 817 Imagem: Reprodução/Google Street View

O ex-prefeito de São Paulo também possui 25% de um imóvel na rua Carneiro da Cunha, números 813 e 817. Uma loja de tintas funciona em um dos endereços.

Centro histórico

Imóveis na rua Florêncio de Abreu Imagem: Reprodução/Google Street View

Maluf também aparece como sócio de diversos imóveis na rua Florêncio de Abreu, centro histórico de São Paulo. Em um dos prédios, ele é proprietário de 5% do local.

Terreno em Itaquera

Terreno em Itaquera Imagem: Reprodução/Google Street View

A Justiça também penhorou 25% de um terreno da rua Francisco Rodrigues Seckler, 1.015, em Itaquera, São Paulo.

Condenação ocorreu há quase 31 anos

A Justiça paulista penhorou 18 imóveis do ex-prefeito Paulo Maluf, 93, em um caso que recebeu condenação em 1ª instância em abril de 1994. A condenação passou a ser definitiva em 2007, quando transitou em julgado —ou seja, as possibilidades de recurso acabaram.

A penhora foi determinada porque Maluf ainda não devolveu aos cofres públicos cerca de R$ 417 milhões. A ação foi aberta pelo então vereador Maurício Faria (PT), que acusou o então prefeito de fazer promoção pessoal com dinheiro público.

Ao assumir a prefeitura em 1993, Maluf adotou como marca da sua gestão o mesmo símbolo da campanha: um trevo de quatro folhas com formato de corações. A única diferença é que, na prefeitura, ele agregou um vaso ao trevo e a frase "São Paulo Crescendo".

Maluf recorreu da sentença, alegando que o símbolo era impessoal. "A nova figura não repete a da campanha eleitoral, não trazendo nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal", afirmou à época.

Veja abaixo o endereço de todos os imóveis penhorados:

1) 100% do terreno e a respectiva construção residencial situada na avenida Miguel Estefano, nº 859, Praia da Enseada, Guarujá/SP, medindo 1.104,00 m² (transcrição nº 13.835 do registro de imóveis do Guarujá);

2) 25% do Lote de nº 06 da quadra "G", quinhão 01, na praia da Enseada, Guarujá, com área de 400 m² (matrícula nº 98.202);

3) 25% do imóvel da rua Carneiro da Cunha, números 813 e 817, São Paulo (matrícula 184.658);

4) 25% do imóvel da rua Augusta, 2813, 2817, 2823, 2829 e 2833, São Paulo (matrícula nº 42.23);

5) 25% do imóvel da travessa da Estrela Granada, nº 19, Cerqueira César, São Paulo (matrícula nº 99.207, é contíguo ao imóvel da rua Augusta citado anteriormente);

6) 25% do imóvel da rua Xavier de Toledo, 153, loja nº 2 no 2º pavimento do Edifício Santa, São Paulo (matrícula nº 75.051);

7) 25% de um terreno da rua Francisco Rodrigues Seckler, 1.015, Itaquera, São Paulo, pendente de registro junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis;

8) Imóvel da avenida Professor Hermann Von Ihering, nº 400, Parelheiros, São Paulo, com área de 29 alqueires e 11 avos (matrícula nº 38.955);

9) 25% do terreno da Av. Jacu Pêssego, em Itaquera, São Paulo, remanescente da gleba 11, matrículas 37.953, 316.351 e 316.352;

10) 25% do lote de terreno nº 4, Jardim São Miguel, Guarujá, com área total de 950 m² (transcrição nº 19.723 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos);

11) 25% de um terreno com área de 47.140,00 m², parte do antigo Sítio Santa Rosa, bairro M'Boi Mirim, na altura do km 32 da estrada estadual que liga São Paulo a Itapecerica da Serra (matrícula nº 8.927);

12) 5% de prédio situado na Rua Florêncio de Abreu com duas frentes, uma para a rua Florêncio de Abreu, números 28, 32, 36, 38, 42 e 44, e outra para a rua Varnhagem, São Paulo/SP (matrícula 1.295);

13) Terreno situado na Estrada de Itapecerica com área de 1 alqueire e meio, em Itapecerica da Serra (matrícula 3.8721);

14) Terreno com frente voltada para a Estrada de Rodagem Estadual, Santo Amaro, em Itapecerica da Serra, km 31, com área de 72.941,60 m² (matrícula 21.1422);

15) Terreno situado no bairro da Olaria, com área de 3.000 m³, em Itapecerica da Serra (matrícula 34.8033);

16) Terreno lote nº 4, quadra E, situado na praia da Enseada, com área total de 1.677 m² (matrícula nº 3.988);

17) 50% do imóvel situado na rua Florêncio de Abreu, nº 562, São Paulo (matrícula nº 90.293);

18) 10% do imóvel situado na rua Xavier de Toledo, nº 161, apartamento nº 402, 4º andar do Edifício Santa Mônica, com área útil de 65 m² (matrícula nº 75.804).