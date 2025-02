Casa Branca diz que Musk não é funcionário do DOGE e não tem autoridade para tomar decisões

WASHINGTON (Reuters) - O papel do bilionário Elon Musk no governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o de funcionário da Casa Branca e conselheiro graduado do presidente, não de um funcionário do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e ele não tem autoridade para tomar decisões, disse a Casa Branca em um processo judicial nesta segunda-feira.

De acordo com um documento assinado por Joshua Fisher, diretor do Escritório de Administração da Casa Branca, Musk só pode aconselhar o presidente e comunicar as diretrizes do presidente.

"Como outros conselheiros graduados da Casa Branca, Musk não tem autoridade real ou formal para tomar decisões governamentais por conta própria", diz o documento.

A declaração judicial de Fisher, feita em um processo movido contra Musk pelo Estado do Novo México, disse que Musk não é funcionário do Serviço do DOGE dos EUA ou da Organização Temporária do Serviço do DOGE dos EUA, e acrescentou: "O Sr. Musk não é o Administrador do Serviço do DOGE dos EUA".

O DOGE tem varrido as agências federais norte-americanas desde que Trump iniciou seu segundo mandato como presidente no mês passado e colocou Musk, o presidente-executivo da montadora Tesla, no comando da eliminação de gastos que considera desnecessários como parte de uma revisão dramática do governo que incluiu milhares de cortes de empregos.

(Reportagem de David Brunnstrom)