Carrefour Brasil tem salto no lucro ajustado do 4º tri com efeito tributário

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Carrefour Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$1,77 bilhão no quarto trimestre de 2024, salto de 241% ano a ano, em resultado explicado principalmente pelo reconhecimento de R$1 bilhão em ativos tributários diferidos relativos a perdas acumuladas do grupo Big.

"Esse reconhecimento equivale ao horizonte de ganhos esperados para os próximos cinco anos", explicou o diretor financeiro da companhia, Eric Alencar, a jornalistas.

Sem ajustes, o lucro somou R$1,16 bilhão no período, revertendo o prejuízo de R$565 milhões apurado no mesmo período do ano anterior, conforme relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$374 milhões para a companhia no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do Carrefour Brasil somou R$1,92 bilhão, crescimento de 2,2% ano a ano, contra expectativa média de analistas de R$1,77 bilhão.

O grupo, que opera as marcas Atacadão, Carrefour e Sam's Club, somou vendas brutas totais de R$32,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, 5,5% acima do mesmo período um ano antes, puxadas pela performance da bandeira Atacadão, cujas vendas brutas subiram 9,6%, para R$23,3 bilhões (e mesmas lojas marcaram +6,3%). No varejo, as vendas do Carrefour Brasil recuaram 7,6%, para R$7,3 bilhões.

As despesas financeiras (SG&A) do grupo subiram 1,8%, com o percentual de vendas líquidas diminuindo 50 pontos-base, o que o diretor financeiro atribuiu à disciplina de custos da companhia, em busca de ganho de eficiência.

O presidente-executivo do Carrefour Brasil, Stephane Maquaire, destacou também um início de 2025 positivo para as lojas do grupo, apesar das pressões de preços.

"Janeiro foi um pouco melhor. Seguimos atentos, obviamente, ao nível de inflação nas nossas lojas, especialmente nos produtos de alimentação... Mas o início do ano foi um pouco melhor do que foi o final do ano."

O varejista francês Carrefour, controlador do Carrefour Brasil, apresentou na semana passada proposta para comprar as ações da unidade brasileira detidas por acionistas minoritários e fechar o capital da companhia.

O Carrefour Brasil responde por cerca de 20% das vendas brutas globais do grupo francês.

As alternativas propostas incluem um pagamento em dinheiro por ação do Carrefour Brasil, a troca de ações da unidade brasileira por papéis do grupo francês e uma contrapartida envolvendo ambos, ação e dinheiro.

O CFO comentou que o movimento, se concretizado, deverá tornar a operação "mais simples".

Em 2024, o Carrefour Brasil abriu 19 novas lojas Atacadão, sendo 18 delas conversões e uma orgânica. Para 2025, disse Maquaire, "vamos fazer algumas aberturas orgânicas e reduzir muito a quantidade de lojas convertidas", sem citar números.

O executivo também acrescentou que, com a taxa Selic em patamares elevados, a prioridade estará no fluxo de caixa e na alavancagem da companhia, com menos aberturas em relação ao ano passado para os formatos Atacadão e Sam's Club.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)