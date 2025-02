Brugge vence Atalanta (3-1) em Bérgamo e avança às oitavas da Champions

O Brugge, que venceu o jogo de ida do playoff por 1 a 0 na Bélgica, bateu a Atalanta por 3 a 1 nesta terça-feira (18), em Bérgamo, e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time belga abriu 3 a 0 no primeiro tempo com os gols de Chemsdine Talbi (3' e 27') e Ferran Jutglà (45'+3), enquanto a 'Dea' diminuiu logo na volta do intervalo com Ademola Lookman (46').

Lookman teve a chance de fazer o segundo da Atalanta de pênalti, mas sua cobrança parou no goleiro Simon Mignolet (61').

Mignolet, ex-jogador do Liverpool, foi decisivo para o Brugge, salvando a equipe em várias oportunidades do time italiano até o apito final.

Além da falta de gols, a Atalanta terminou a partida com um jogador a menos devido à expulsão do zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Tolói, capitão da equipe, que recebeu um cartão vermelho por agredir o lateral belga Maxim De Cuyper.

Nas oitavas de final da Champions, o Brugge vai enfrentar o Lille da França ou o Aston Villa da Inglaterra.

