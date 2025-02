Bolsonaro 'anuiu' plano de assassinato de Lula e Moraes, diz PGR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "anuiu" ao plano de assassinato de Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes, segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentada nesta terça-feira (18) ao Supremo.

O que aconteceu

O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento de Bolsonaro, segundo a PGR. A denúncia afirma que a ação ocorreu "ao tempo em que era divulgado relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições".

PGR cita outros planos apresentados já no indiciamento da PF. Um deles, como o UOL noticiou, dizia que uma das etapas era "Lula não sobe a rampa". O objetivo do grupo era criar comoção social "capaz de arrastar o Alto Comando do Exército à aventura do golpe", segundo a Procuradoria da República.

"Última esperança" de golpe eram os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. "O episódio foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, que assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos Poderes, em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático", diz a PGR.

A denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, inclui também outras 33 pessoas. Entre elas, o candidato a vice em 2022, o general Braga Netto, e os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI).

Texto em atualização