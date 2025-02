Bolsas da Europa operam mistas em meio a incertezas sobre Ucrânia; ações de defesa estendem rali

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/02/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta terça-feira, enquanto investidores aguardam os resultados de uma reunião entre EUA e Rússia sobre a guerra na Ucrânia, com ações de defesa estendendo o rali de ontem em meio às incertezas geopolíticas.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve baixa de 0,12%, a 554,76 pontos.

Autoridades dos EUA e da Rússia estão reunidas hoje em Riad, na Arábia Saudita, para discutir uma possível solução para o conflito na Ucrânia. Ucranianos e outros europeus, no entanto, não foram convidados para as conversas. O evento em Riad vem um dia após uma reunião de emergência de líderes da Europa, em Paris, para tratar do assunto e da segurança no continente.

Neste contexto, ações do setor de defesa continuam se beneficiando. No horário acima, a sueca Saab avançava 1,8% em Estocolmo, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiam ganhos respectivos de 6,5% e 1%.

Já na esteira de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta subia 2,3% em Londres, enquanto a mineradora anglo-australiana BHP recuava 0,7%, também no mercado inglês.

Logo mais, é aguardada pesquisa de confiança do instituto alemão ZEW.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,02%, a de Paris recuava 0,22% e a de Frankfurt cedia 0,28%. Já as de Milão e Madri subiam 0,34% e 0,26%, respectivamente, enquanto a de Lisboa perdia 0,07%.

