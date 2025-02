Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com rali de ações chinesas de tecnologia em HK

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, à medida que ações de grandes empresas de tecnologia estenderam um rali em Hong Kong, repercutindo ainda uma reunião do presidente da China, Xi Jinping, com os principais empreendedores do setor no país.

O índice Hang Seng avançou 1,59% em Hong Kong, a 22.976,81 pontos, em meio à avaliação que a reunião de Xi foi positiva para a indústria de tecnologia. Entre as principais ações chinesas listadas em Hong Kong, Alibaba subiu 3,4% e Xiaomi saltou 7,2%, também impulsionada por notícia de que seu novo modelo de carro é elegível para isenção de um imposto de compra.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 0,25% em Tóquio, a 39.270,40 pontos, com ações financeiras ainda beneficiadas pela expectativa de mais elevações do juro básico do Japão, enquanto o sul-coreano Kospi teve alta de 0,63% em Seul, a 2.626,81 pontos, acumulando ganhos pelo sexto pregão seguido, e o Taiex avançou 0,68% em Taiwan, a 23.666,11 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho, uma vez que o entusiasmo com Xi e a inteligência artificial (IA) da DeepSeek perdeu fôlego. O Xangai Composto recuou 0,93%, a 3.324,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda mais expressiva, de 2,02%, a 2.007,34 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu pelo segundo dia consecutivo, embora o RBI - como é conhecido o banco central local - tenha reduzido sua principal taxa de juros pela primeira vez desde novembro de 2020. O S&P/ASX 200 cedeu 0,66% em Sydney, a 8.481,00, pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires