BC vende US$3 bi em leilão de linha, na 3ª intervenção no câmbio da era Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta terça-feira um total de US$3 bilhões em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi a terceira intervenção cambial da gestão do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

No operação, que ocorreu de 10h30 às 10h35 e tem como data de recompra o dia 2 de outubro de 2025, o BC aceitou cinco propostas, a uma taxa de corte de 5,411%.

A venda foi realizada com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava R$5,7046.

Esta operação, que havia sido anunciada na véspera, busca rolar outra operação de linha realizada em 16 de dezembro, quando a autarquia vendeu US$3 bilhões ao mercado com compromisso de recompra em 6 de março deste ano.

Ao realizar o leilão desta terça, o BC garante liquidez ao mercado e evita que a demanda adicional por dólares possa estressar as cotações da moeda norte-americana.

O BC ainda fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de abril de 2025.

Em 20 de janeiro, na primeira intervenção no câmbio sob Galípolo, o BC vendeu um total de R$2 bilhões em dois leilões de linha, em operação realizada no mesmo dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em 29 de janeiro, a instituição vendeu outros US$2 bilhões, desta vez para rolagem de um vencimento de 4 de fevereiro.

Às 11h01, o dólar à vista subia 0,02%, a R$5,7140 na venda, em movimento semelhante ao observado antes da realização do leilão.

(Por Fernando Cardoso)