Augusto Heleno é denunciado pela PGR por formação de quadrilha

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o general Augusto Heleno por participação em uma organização criminosa que teria operado entre 2021 e janeiro de 2023. Ele é um dos acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

PGR denunciou o general da reserva, quatro estrelas, o mais alto posto do Exército. O ex-ministro de Jair Bolsonaro é apontado como a pessoa que, ao lado do ex-presidente, participou de uma transmissão no YouTube com o objetivo de "propagar informações sem lastro, inverídicas, sobre o sistema eleitoral".

Para o PGR, a participação de Heleno em uma reunião em 2022 comprova a existência de um plano para romper com o Estado Democrático de Direito. "Sedimentou-se, a partir daí, a mensagem que seria sistematicamente replicada pela organização criminosa — a de tornar natural e desejável o uso da força contra as instituições democráticas", afirma a denúncia. Na ocasião estavam presentes os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e uma gravação foi encontrada no computador de Mauro Cid.

Nós vamos montar um esquema pra acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar qualquer coisa em relação a isso. Se houver uma... Porque muita gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da Abin em qualquer lugar.

general Augusto Heleno, durante reunião citada pela PGR

As provas contra Heleno

Durante a investigação foram encontradas evidências de estratégias para um golpe de Estado. Um dos principais indícios é uma agenda apreendida em sua casa durante a Operação Tempus Veritatis. Entre as anotações de Heleno, consta um plano para descredibilizar as urnas eletrônicas. "É válido continuar a criticar a urna eletrônica", escreveu ele.

Ele esteve ao lado de Bolsonaro no momento em que a legitimidade das eleições foi questionada. De acordo com a Polícia Federal, o general era um dos responsáveis por um esquema de disseminação de ataques ao sistema eletrônico de votação.

Os desdobramentos da denúncia

A denúncia contra Augusto Heleno causa ainda mais desgaste para a imagem das Forças Armadas. Segundo Guilherme Lemos de Souza, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) especializado no Exército Brasileiro, uma eventual prisão de Heleno teria um impacto político e institucional ainda maior do que a de Braga Netto. "Ele sempre foi considerado uma liderança", afirma.

Ele pode ser julgado pela primeira turma do STF, após denúncia. Uma mudança no regimento interno do tribunal, em 2023, estabeleceu que as ações penais sejam julgadas nas Turmas. Como têm cinco ministros, as Turmas são menores e mais ágeis para julgar estes tipos de ações que podem levar à prisão.

Desde o indiciamento, Heleno não se manifestou. Procurada à época, sua defesa informou que não comentaria os fatos. Em ocasiões anteriores, ele sempre negou qualquer envolvimento em uma tentativa de golpe ou uso ilegal da Abin. O UOL tenta contato com a defesa.