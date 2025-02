Aprovação atual a Lula entre eleitores de Bolsonaro é de 10%, diz Quaest

Do UOL, no Rio

Não é verdade que 25% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) aprovem o governo Lula (PT) no começo de 2025.

Publicações nas redes sociais usam o recorte de um programa da GloboNews sobre uma pesquisa Quaest de agosto de 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, como se fosse atual.

Segundo pesquisa Quaest mais recente, de janeiro deste ano, o índice de eleitores de Bolsonaro que aprovam o trabalho do presidente Lula é de 10%.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Post usa recorte de trecho de um programa da GloboNews de agosto de 2023 com a legenda: "Eleitores de Bolsonaro aprovam governo Lula". O conteúdo tem sido publicado nas redes sociais em fevereiro de 2025 sem indicação de data.

No vídeo, o jornalista César Tralli usa a expressão "Lunaros", que seriam eleitores de Bolsonaro que aprovam Lula. Na sequência, o comentarista de política Mauro Paulino diz que 25% dos eleitores de Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022 aprovam o governo Lula, segundo a pesquisa Quaest.

Por que é distorcido

Vídeo não é deste ano. Em uma busca no Google é possível encontrar o trecho do programa Edição das 18h da GloboNews usado no post desinformativo. O conteúdo foi publicado no Facebook da emissora em 22 de agosto de 2023 (veja aqui). Na época, segundo pesquisa Quaest, 25% dos eleitores de Bolsonaro aprovavam o trabalho de Lula (aqui). A pesquisa também foi noticiada pela CNN Brasil (aqui).

Atualmente, 10% dos eleitores de Bolsonaro aprovam o governo. Entre as pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno da última eleição, 88% avaliam negativamente o trabalho do presidente Lula. Dentre estes eleitores, os que avaliam positivamente o governo caiu de 18% para 10% em dois meses (confira na página 14).

Quaest: desaprovação do governo é maior pela primeira vez. A pesquisa identificou aumento na desaprovação do governo: 49% estão insatisfeitos com o trabalho do presidente. A aprovação é de 47%. Segundo a pesquisa, é a primeira vez que a desaprovação supera a aprovação no terceiro mandato do petista (leia aqui).

Datafolha: Lula tem menor aprovação entre seus três mandatos. Segundo pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (14) (leia aqui e aqui), o governo Lula registrou a menor aprovação entre os três mandatos do presidente. O índice caiu de 35% para 24% em dois meses. Já a reprovação subiu de 34% para 41%.

Viralização. No Facebook, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais 13 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e AFP.

