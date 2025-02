Lula 'está derretendo', diz Bolsonaro após queda na popularidade do governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o Datafolha da semana passada para criticar Lula. O instituto mostrou reprovação de 41% ao governo federal, a maior nos três mandados do presidente.

O que aconteceu

O ex-presidente disse que as pesquisas eleitorais sobre 2026 colocam nomes da direita à frente de Lula. "A pesquisa hoje me dá 5% à frente do nove dedos [Lula]. Tá inclusive a dona Michelle na frente dele. É sinal de que ele tá derretendo".

Bolsonaro se referia a estar liderando levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. Inelegível, o ex-presidente marcou 45,1%, contra 40,2% de Lula num eventual segundo turno. Michelle também aparece à frente. Ele ficou com 42,9% diante de 40,5% de Lula. A pesquisa foi contratada pelo PL e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Outras pesquisas recentes mostram Lula na liderança. A AtlasIntel/Bloomberg aponta que Lula empataria com Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, mas venceria os demais candidatos, incluindo Bolsonaro. Na Genial/Quaest, o presidente venceria todos os possíveis candidatos da oposição.

O cenário ocorre num momento de inflação alta. A elevação nos preços incide principalmente sobre produtos sensíveis para a população, como combustíveis e alimentos.

A situação é considerada uma tempestade perfeita contra Lula. A alta da inflação ocorre em um momento de subida nas taxas de juros, o que dificulta investimentos, encarece os empréstimos e atrapalha a atividade econômica.

O povo tá sofrente, tá vendo que tem que mudar

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Proximidade de denúncia

O mau momento de Lula não pode ser aproveitado por Bolsonaro porque ele está proibido de se candidatar. Além disso, é esperada para esta semana a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre o suposto envolvimento do ex-presidente na tentativa de golpe do 8 de Janeiro.

A expectativa é Bolsonaro se tornar réu. O eventual julgamento será realizado pelo STF e terá o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. As investigações da PF apontam indícios como a minuta do golpe e a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Apesar dos problemas, a direita tenta mostrar tranquilidade. Nesta quarta-feira, Bolsonaro declarou sobre a denúncia: "Eu não tenho nenhuma preocupação. Zero!"