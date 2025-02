Anglo American vende negócios de níquel no Brasil por até US$500 mi

LONDRES (Reuters) - A Anglo American anunciou nesta terça-feira a venda de suas operações de níquel para uma unidade da MMG, listada em Hong Kong, por até US$500 milhões. As operações incluem dois projetos de ferroníquel e dois que precisam ser desenvolvidos, "greenfield", no Brasil.

A Anglo receberá US$350 milhões na conclusão da transação, até US$ 100 milhões em um ganho vinculado ao preço do níquel e um valor contingente de US$50 milhões em dinheiro relacionado ao desenvolvimento dos projetos, disse a companhia em comunicado.

Os ativos produzem cerca de 38 mil toneladas de níquel por ano. O preço do metal atingiu o nível mais baixo em quatro anos em janeiro, com o aumento da oferta no principal produtor, a Indonésia.

"Estamos liberando o valor inerente de toda a Anglo American à medida que criamos um negócio muito mais simples, mais resiliente e ágil, que permitirá a transparência total do valor no mercado", disse o presidente-executivo, Duncan Wanblad.

(Por Clara Denina e Chandini Monnappa)