Anglo American vende negócio de níquel no Brasil para MMG Singapore por até US$ 500 milhões

O Grupo Anglo American anunciou nesta terça-feira, 18, a assinatura do acordo de venda da totalidade do seu negócio de níquel no Brasil para a empresa MMG Singapore Resources Pte. Ltd, subsidiária integral da MMG Limited (MMG). O valor do negócio pode chegar a US$ 500 milhões.

Em nota, a empresa detalha que o negócio envolverá dois ativos operacionais de ferroníquel presentes em Goiás - Barro Alto e Codemin (Niquelândia) -, junto a dois projetos minerais de níquel para desenvolvimento futuro: Morro Sem Boné (Mato Grosso) e Jacaré (Pará).

Este montante a ser pago pela MMG compreende um desembolso inicial em dinheiro de US$ 350 milhões na conclusão do negócio; uma parcela diferida e condicional de até US$ 100 milhões atrelada ao preço de venda do níquel; além de um valor adicional de até US$ 50 milhões vinculados à decisão do desenvolvimento futuro dos projetos minerais.

"A venda do nosso negócio de níquel, após um processo altamente competitivo, marca mais um importante passo rumo à simplificação do nosso portfólio, para a criação de uma empresa mais valiosa, focada em cobre, minério de ferro premium e nutrientes agrícolas", destaca Duncan Wanblad, presidente do Grupo Anglo American.

O executivo ressalta que com o acordo de hoje, juntamente com a venda da unidade de carvão metalúrgico na Austrália, assinada em novembro de 2024, a empresa espera gerar um valor total para o caixa da empresa de até US$ 5,3 bilhões.

O CEO da MMG, Cao Liang, por sua vez, diz que está entusiasmado com a aquisição da operação de níquel da Anglo American, que proporciona uma diversificação importante para o negócio e fortalece a presença da empresa na América Latina.

Juntas, as plantas de processamento de ferroníquel de Barro Alto e Niquelândia produziram 39.400 toneladas de níquel em 2024. O projeto Jacaré, por sua vez, tem potencial para aproximadamente 300 milhões de toneladas de recursos minerais, e Morro Sem Boné (MSB), de 65 milhões de toneladas.

A conclusão da negociação está sujeita às condições de praxe, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores e de concorrência. O valor do pagamento inicial está sujeito a ajustes usuais na data do fechamento, prevista para o terceiro trimestre deste ano.

A MMG é uma empresa de mineração internacional, subsidiária da China Minmetals, uma organização estatal e uma das maiores mineradoras na China. A MMG opera e desenvolve projetos de cobre, zinco e outros metais básicos na Austrália, Botsuana, República Democrática do Congo, Peru e Canadá.