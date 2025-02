Adecoagro recebe oferta hostil da Tether e ação dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Adecoagro informou nesta terça-feira que recebeu uma proposta não solicitada e não vinculativa da acionistas Tether Investments para assumir o controle da produtora de alimentos e energia renovável, fazendo suas ações dispararem em Nova York.

A oferta apresentada ao conselho de administração no último dia 14 contempla a aquisição das ações em circulação da Adecoagro a US$12,41 por papel por meio de oferta pública, um prêmio de quase 27% em relação ao fechamento de segunda-feira.

A Tether já detém aproximadamente 19,4% das ações da Adecoagro e passaria a deter 51% das ações em circulação do grupo após a operação. Uma vez que a Adecoagro opera como uma corporation, tal movimento significaria uma mudança no controle.

"O conselho de administração realizou uma reunião em 16 de fevereiro de 2025 para discutir os termos e condições da proposta e decidiu contratar consultores jurídicos e financeiros para auxiliar... na avaliação da proposta e se ela é do melhor interesse de todos os acionistas e da companhia", afirmou.

"O conselho de administração responderá no devido tempo", acrescentou.

A Adecoagro se apresenta como uma empresa líder em produção sustentável na América do Sul, com 210,4 mil hectares de terras agrícolas e diversas instalações industriais espalhadas por Argentina, Brasil e Uruguai.

A companhia afirma produzir mais de 2,8 milhões de toneladas de produtos agrícolas e mais de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável. A Tether se apresenta como plataforma habilitada para blockchain para facilitar o uso digital de moedas tradicionais.

Em Nova York, por volta de 12h25 (horário de Brasília), os papéis da Adecoagro disparavam 12,26%, a US$10,99, tendo chegado a US$11,11 na máxima até o momento, em alta de 13,48%. Na véspera, fecharam a US$9,79.

Até a véspera, o valor de mercado da companhia era de US$987,19 milhões.

INCERTEZAS

Na visão dos analistas do BTG Pactual, a oferta pública é uma surpresa positiva, embora a Tether tenha aumentado agressivamente sua participação na Adecoagro nos últimos meses. A empresa atingiu 9,8% em setembro e chegou a 19,4% em novembro.

Eles citaram que os laços mais próximos da Thether com a empresa surgiram no ano passado, quando a Adecoagro comprou uma fatia minoritária em uma agtech argentina focada na tokenização de ativos agrícolas.

Para Thiado Duarte e equipe, embora não vejam isso necessariamente de forma negativa, as implicações para alocação de capital, crescimento de longo prazo e planos estratégicos são incertas, conforme relatório a clientes.

"Um acionista controlador sem histórico algum em gestão de ativos agrícolas só faz sentido se a Adeco conseguir manter sua equipe de gestão a bordo e não se desviar dos principais diferenciais da Adeco na gestão deste negócio", pontuaram.

"Também nos perguntamos por que seria importante para este novo potencial acionista controlador comprar 51% das ações e não todas, ou se ele pretende eventualmente possuir uma participação total", acrescentaram.

Analistas do UBS BB também citaram em relatório incerteza sobre a lógica e os potenciais impactos na direção estratégica da Adecoagro.

Do ponto de vista da avaliação, a equipe do BTG destacou que o preço incorpora um bom "prêmio de controle" e excede o preço recorde das ações de US$12,24 desde seu IPO.

"Os preços médios das ações de seis e doze meses estão em US$10,62 e US$10,26, respectivamente, então é compreensível que o Conselho esteja analisando cuidadosamente a oferta", acrescentaram os analistas.

Duarte e equipe, que têm recomendação de compra para as ações da Adecoagro, afirmaram ver boas chances de que a oferta permita que o conselho, juntamente com a administração e outros acionistas capturem um prêmio alto com o negócio. "Caso não avance, isso ressalta o valor dos ativos da Adecoagro."

"Por enquanto, esperamos que o preço das ações convirja para o valor proporcional com base no preço da oferta (US$12,41 para os 39% adicionais do float que a Tether quer comprar) e o preço de fechamento de ontem (US$9,79 para 61%), que é aproximadamente US$10,82/ação."