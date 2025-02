Ações europeias sobem batendo novo recorde com perspectiva de aumento de gastos em defesa

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em novo recorde de alta nesta terça-feira, com os papéis do setor bancário e de defesa entre os melhores desempenhos, conforme investidores precificaram a probabilidade de aumento de gastos militares domésticos em um cenário de negociações de paz para encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,32%, a 557,17 pontos, com o principal índice de ações da Alemanha, também registrando um recorde histórico.

Os Estados Unidos e a Rússia disseram que concordaram em avançar com esforços para acabar com a guerra na Ucrânia depois de manterem discussões na capital saudita pela primeira vez, nas quais Kiev não estava representada.

Diante desse cenário, os líderes europeus expressaram a necessidade de aumentar os gastos com defesa em resposta ao fato de os EUA estarem menos dispostos a assumir a liderança na defesa da Europa, o que provavelmente resultará em um maior endividamento governamental.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro subiam, impulsionando o setor de bancos, que teve alta de 1,9%, na liderança dos ganhos setoriais. Por outro lado, o setor de serviços públicos caiu 0,5%.

As ações do setor de defesa ganharam 0,8%, com a Leonardo em alta de 2,1%, a Saab AB da Suécia subindo 0,6% e a Thales da França avançando 2,3%.

A Thyssenkrupp da Alemanha, que está planejando a cisão de sua divisão de navios de guerra, avançou 7% após uma alta de quase 20% na segunda-feira.

O setor de defesa registrou ganhos pela oitava sessão consecutiva. No pregão anterior, subiu 4,6%, o que representou a maior alta diária desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Os EUA avançando e se envolvendo com a Rússia em um acordo na Ucrânia incutiram um senso de urgência entre os líderes europeus", disseram analistas da ING Economics em nota.

"A perspectiva de empréstimos conjuntos para financiar as necessidades de defesa da UE também recebeu mais ventos favoráveis."

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,01%, a 8.766,73 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,20%, a 22.844,50 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,21%, a 8.206,56 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 38.554,15 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,98%, a 13.143,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,97%, a 6.687,69 pontos.