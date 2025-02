Volume de negociação de BDRs de ETF avança quase 44% e supera R$ 1 bi em janeiro, diz B3

O volume de negociações de BDRs de ETFs avançou aproximadamente 43,9% no último mês, de R$ 961 milhões em dezembro de 2024 para R$ 1,383 bilhão em janeiro de 2025, segundo o mais recente boletim divulgado pela B3.

Já o número de investidores em BDRs de ETFs chegou a 27.135 em janeiro, de 26.202 em dezembro. Em janeiro de 2024, o número estava em 17.480.

Do total de investidores atualmente, a maioria é composta por pessoas físicas (98,7%), com os investidores institucionais representando apenas 0,5%.

Embora ainda em menor número, os institucionais corresponderam a 80% da participação na posição em custódia no mês passado, ante 16,8% da parcela com pessoas físicas. A maior parte do volume negociado (62,6%) também está nas mãos dos institucionais, enquanto as pessoas físicas representam 4,9%.

Entre os BDRs de ETF mais negociados em janeiro, destaque para o iShares Core S&P 500 ETF (BIVB39), que correspondeu a 28% do total, o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (BEGU39), com 14%, e o iShares US Financials ETF (BIYF39), com 11%.