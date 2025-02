Vídeo de caminhonete 'salvando' avião durante pouso é comercial de 2011

Do UOL, no Rio

Trata-se de um comercial o vídeo em que uma caminhonete aparece salvando um avião ao auxiliar no pouso. O conteúdo tem sido compartilhado nas redes como se fosse real.

A peça publicitária da Nissan é de 2011 e foi criada com efeitos especiais.

O que diz o post

Um vídeo em que uma caminhonete supostamente auxilia no pouso de um avião é compartilhado com a seguinte legenda: "Este foi o momento em que uma caminhonete salvou um avião de cair no meio de uma falha na roda dianteira ao pousar".

Por que é falso

Desinformação é antiga. Em uma busca reversa por frame do vídeo é possível identificar sites que já checaram este conteúdo. A desinformação circulou em inglês em diversos momentos desde 2011. Em 2014, foi desmentida pelo site de verificação de fatos dos EUA, Snopes (leia aqui, em inglês). Em 2021, foi checada pelo Factly, da Índia (aqui), e em 2023 pelo Lead Stories, dos EUA (aqui). Ainda em 2011, o vídeo foi verificado pelo site E-farsas, do Brasil (aqui).

Vídeo é comercial da Nissan de 2011. O comercial foi criado pela Zoic Studio (aqui), estúdio especializado em efeitos visuais. No canal do Youtube da empresa há registros do vídeo do comercial (aqui) e de outro vídeo que mostra como foram usados os efeitos especiais. Confira abaixo:

Viralização. Um post na rede social Threads tinha, até esta segunda-feira (17), mais de 3.000 curtidas.

