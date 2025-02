Ventilador de mesa está com 27% OFF e sai por R$ 100; confira avaliações

O ventilador de mesa Super Power da Mondial está em oferta nesta segunda-feira (17). A versão de 220 V sai por R$ 99,90 (27% de desconto) na Amazon. Já o modelo 110 V sai por R$ 104,90 (19% OFF).

O aparelho conta com seis pás para ventilação e registra mais de 22 mil avaliações de compradores. Confira mais detalhes sobre o modelo a seguir.

O que diz a Mondial sobre esse ventilador?

30 cm e seis pás;

Promete baixo nível de ruído;

Com Sistema Oscilante Contínuo, tem maior distribuição de ar, ampliando o raio de alcance do vento;

Possui três níveis de ventilação;

Tem inclinação vertical regulável, fazendo com que o fluxo de ar fique em diferentes direções;

Tem grade desmontável, o que facilita a limpeza;

Conta com alça para transporte;

Possui um porta-fio embutido.

Pesa 1,6 kg.

Potência : 60 Watts.

O que diz quem comprou?

O ventilador Super Power tem uma boa nota na Amazon, com 4,6 (do total de cinco estrelas). Os consumidores elogiam principalmente o custo-benefício e baixo ruído.

Excelente produto. Veio bem embalado, é fácil de montar e funcionou perfeitamente. Muito silencioso. Recomendo.

Milena Panassollo Fernandes

Ventila muito bem, mesmo sendo pequeno. O material eu diria que é médio, mas acredito que irá durar. O design é bonito.

Suliana Barbosa

É muito bom o ventilador. É pequeno e ventila bem. Tem um ótimo custo-benefício. Faz um barulhinho de ventilador, sim, mas nada demais. Eu gosto e aprovo.

Luciana

Pontos de atenção

Contudo, entre as principais críticas ao produto, estão a fragilidade do material e a trepidação que o aparelho apresenta.

É bom, mas não me atentei à potência quando comprei. Ele é fraco, mesmo na velocidade 3. Mas, mesmo assim é muito bom. Para dias de muito calor, onde precisa de muito vento, não é o ideal. Eu comprei para usar na cozinha, então é o ideal, porque não prejudica o fogão ligado e o vento não atrapalha.

Géssica

O ventilador chegou perfeito. No entanto, é muito frágil o material. A base não tem muita estabilidade. Fora que é alto o volume produzido. É bonito.

David Max

No geral, é extremamente frágil. O material da base é um plástico incrivelmente fino e fraco. Vai se quebrar ao menor impacto. Seja muito cuidadoso e não derrube, não esbarre no transporte de lugar ou desmonte com muita frequência. Além disso, o acabamento superficial do plástico risca e arranha muito facilmente. Possui vibração considerável que se transmite para a superfície de apoio e sua mesa vai tremer junto.

Mário Neto

*Com informações de texto publicado em setembro de 2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.