UE deve crescer a ritmo mais lento diante de incerteza 'particularmente alta', diz comissário

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, apontou a crescente incerteza global e as dificuldades internas como obstáculos ao crescimento da região neste ano. Em coletiva de imprensa, ele alertou para o impacto das novas medidas tarifárias dos Estados Unidos e, diante desse cenário, afirmou que espera "que a economia da UE cresça a um ritmo mais lento em comparação com o que projetamos na previsão de outono", citando uma "incerteza particularmente alta" no horizonte.

Dombrovskis destacou que "a incerteza em relação às nossas políticas comerciais aumentou substancialmente e já está tendo um impacto negativo na economia global - incluindo nos EUA", evidenciando como fatores externos estão pressionando o crescimento da zona do euro.

Ele também mencionou os efeitos da alta nos preços da energia, que, segundo ele, "estão prejudicando nossa economia".

Apesar dos desafios, o comissário reconheceu que "as condições para uma recuperação gradual do crescimento ao longo deste ano permanecem intactas", embora com uma perspectiva mais cautelosa para os próximos meses.

Dombrovskis reforçou a necessidade urgente de um esforço coletivo para fortalecer a competitividade da UE, destacando as recomendações que buscam melhorar a produtividade e inovação. No entanto, ele alertou que a economia europeia precisa se preparar para um "ambiente internacional cada vez mais imprevisível e transacional", sugerindo que a UE deve usar suas forças para lidar com suas fragilidades de forma rápida e eficaz.

Apesar do tom de cautela, Dombrovskis manteve certo otimismo quanto à recuperação da economia europeia, enfatizando que "devemos agir agora para garantir nossa prosperidade a longo prazo", reiterando a urgência de medidas para garantir um crescimento sustentável.