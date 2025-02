Turista argentino de 18 anos morre ao ser atingido por raio em praia do RS

Um turista argentino de 18 anos morreu neste domingo (16) na praia da Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar (RS), no extremo sul do estado, a 500 km de Porto Alegre. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

O que aconteceu

Mariano Angel Agustin Metralle, 18, estava na praia da Barra do Chuí, quando foi atingido por um raio. Segundo o delegado de Santa Vitória do Palmar, Lucas Lima, estava garoando na hora do acidente.

Garoto estava na água, enquanto familiares estavam na área seca, a aproximadamente 30 metros. Uma equipe da Operação Golfinho, da Brigada Militar (o equivalente ao Grupamento de Bombeiros do Mar, em São Paulo), prestou o primeiro atendimento.

Vítima foi levada ao Hospital de Santa Vitória do Palmar, mas não resistiu aos ferimentos. "Já ouvimos os familiares da vítima, que confirmaram que ele estava na água quando foi atingido", disse o delegado ao UOL. Um inquérito foi aberto por se tratar de morte violenta.

Família está pedindo ajuda para trasladar o corpo de volta à Argentina. Conforme publicação do portal La Pirámide, amigos do jovem publicaram nas redes sociais pedido de ajuda financeira para arcar com os custos. Mariano morava em Concepción del Uruguay, cidade na divisa entre Argentina e Uruguai, distante 654km do local onde aconteceu a morte —que também fica na divisa com o Uruguai.