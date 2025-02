Transpetro lança licitação internacional para contratar 8 navios gaseiros

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro lançou nesta segunda-feira uma concorrência internacional para contratar oito navios gaseiros, visando triplicar a capacidade de transporte de GLP e derivados e permitir o transporte de amônia, informou a Petrobras.

A licitação é voltada para a contratação de embarcações com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos e faz parte do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, que teve início em julho do ano passado e viabilizou a contratação de quatro navios da classe handy em janeiro deste ano.

A ampliação da frota de gaseiros da subsidiária de transporte e logística da Petrobras leva em consideração o aumento de produção de gás natural no país.

"Com essa contratação, vamos aumentar de seis para 14 o número de navios da nossa frota de gaseiros, ampliando a capacidade de transporte de 36 mil para até 108 mil metros cúbicos. Vamos consolidar a Transpetro como maior armador brasileiro no transporte de gás", afirmou o presidente da Transpetro, Sergio Bacci.

(Por Rodrigo Viga Gaier)