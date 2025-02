Review Olympikus Corre Grafeno 3: 'Aumentei o pace e distâncias com ele'

Quando comecei a me aventurar na corrida, escolhi o Corre 3 para me acompanhar nos primeiros quilômetros. Conforme fui evoluindo, percebi que precisava de um impulso a mais para me ajudar em distâncias maiores. Foi aí que decidi investir no meu primeiro tênis de placa, que são modelos que trazem tecnologias que aumentam a propulsão dos pés durante a corrida, ajudando a acelerar sem tanto desgaste.

Resolvi não mexer em time que estava ganhando e escolhi o Corre Grafeno 3, tênis de placa de grafeno da Olympikus. Confira a seguir o que mais gostei nesse modelo, pontos de atenção e para quem eu indico.

O que gostei

Propulsão. Por ser um tênis com placa de grafeno, o retorno de energia (quando o pé bate no chão e sobe rapidamente) dele é bem superior ao Corre 3. Tenho usado o modelo há três meses e consegui aumentar meu pace (ritmo médio por km) e correr distâncias maiores com mais facilidade do que antes.

Além dele ser bem leve, até mesmo para um tênis dessa categoria, então não senti ele pesando enquanto eu corria.

Estabilidade. Quando resolvi experimentar um tênis com placa, fiquei com medo de perder a estabilidade que tinha no Corre 3, mas isso não aconteceu com o Grafeno. Desde os primeiros metros de teste já percebi que não ficava "sambando" no asfalto. Minha passada estava bem firme e me senti segura para acelerar.

Amortecimento. Gostei bastante de como ele performou no asfalto e até na esteira. Ele tem um amortecimento mais 'seco' que o Corre 3, o que para mim funciona muito bem. Mas vale o alerta de que ele não é um tênis com a pisada mais 'fofa', então quem prefere essa característica em tênis de corrida, pode não curtir muito o Corre Grafeno.

Esse bom amortecimento se justifica pela evolução da entressola (parte inferior do tênis), que conta com as tecnologias NT-X e Eleva Pro 3.0, que absorvem melhor o impacto nas passadas, segundo a Olympikus.

Conforto. Está dentro do top três maiores qualidades desse tênis para mim. Essa característica ficou bem clara desde os primeiros treinos, e acho que a melhor definição para a experiência de uso é que é gostoso correr com esse tênis, é leve e fresquinho.

O cabedal (parte de cima do tênis) é de uma malha fina, bem respirável, o que evita que seu pé esquente durante a corrida. Além disso, a palmilha é toda furadinha para ajudar ainda mais na respirabilidade, sem interferir na maciez dela - até hoje, três meses depois, nunca senti dor nos pés usando esse modelo.

Imagem: Arquivo pessoal

Além disso, o Corre Grafeno 3 vem com o novo modelo de cadarço da marca (já presente no Corre 4), que conta com um design serrilhado que evita que ele desamarre enquanto você corre. Evolução bem clara para mim em relação ao Corre 3, que volta e meia desamarrava durante os treinos.

Durabilidade. Durante esses três meses de teste, usei o tênis umas três vezes por semana, para diferentes tipos de treinos e não senti desgaste nem na sola, nem na placa —que após um tempo de uso, pode ficar mais flexível. Comigo não aconteceu, mas vale a atenção para o uso prolongado desse modelo.

A sola dessa nova versão é feita com borracha Michelin, que tem o objetivo de ser mais durável e ter mais aderência no asfalto.

Design. Seguindo a tradição da Olympikus, ele mantém o design com cores vibrantes, como azul royal e vermelho. O que me conquistou é que a linha tem uma versão em uma cor mais básica, que combina mais com meu estilo. Escolhi o modelo creme com preto e não podia ter acertado mais. Ele vai bem com praticamente qualquer look que eu escolha.

Modelo nas cores creme e preto e vermelho Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Preço. Apesar de ser um dos modelos de placa mais baratos do mercado, principalmente se compararmos com tênis com placa de carbono, ele ainda não é um tênis barato. Você encontra o Corre Grafeno 3 a partir de R$ 799, o que, considerando toda a experiência que tive com ele, é um bom custo-benefício para um tênis dentro da sua categoria.

Forma mais justa. O que para mim é uma vantagem, mas pode não agradar a todos. Diferentemente do Corre 3, o Grafeno ficou bem justinho tanto no calcanhar, quanto nos dedos, e isso me deu mais segurança para correr. Mas se você prefere um tênis mais largo, considere pegar um número maior do que você já está acostumado a usar.

Não é uma boa opção para dias de chuva. Como o cabedal é mais fino e respirável, isso faz com que a água entre com facilidade no tênis e deixe seu pé molhado. Vale o alerta também para quem gosta de correr na grama.

O que mudou para mim

Consegui atingir novas distâncias com muito mais conforto ao usar o tênis. A percepção é de que ele acompanha mesmo a nossa evolução. Foi bem clara a sensação de que ele me empurrava para frente, ajudando no ritmo e velocidade, sem perder a estabilidade.

Para treinos em que eu queria um amortecimento mais macio, foi melhor deixar ele em casa e seguir com outra opção. Mas quando quero ir mais rápido e/ou mais longe, ele é top 1 no meu ranking —ressaltando que sou corredora amadora, e que não faço mais de 15 quilômetros por vez com ele.

A Olympikus indica o modelo para corridas de até 42 quilômetros.

Para quem é indicado

De cara, indico o Corre Grafeno 3 para quem está buscando um primeiro tênis de placa para testar. Isso porque ele é versátil, confortável e não exige um investimento tão alto, o que é uma boa opção para quem quer entender se vai se adaptar a esse tipo de tênis.

Ele funciona bem em treinos no asfalto e esteira, performando tanto em metas de velocidade, quando de distância.

