Terremoto em Portugal durante velório de ex-presidente de time vira meme

Um terremoto de 4,7 graus na escala Richter sentido por volta das 13h desta segunda-feira (17) em Portugal gerou memes nas redes sociais por ter acontecido próximo ao horário do sepultamento de um ex-presidente de um time de futebol.

O que aconteceu

Sismo de 4,7 graus na escala Richter foi registrado pelo IPMA (Instituto Português do Mar e Atmosfera) às 13h24 (hora local). O epicentro foi a 14 km a oeste de Seixal, na região metropolitana de Lisboa. Tremor não foi forte o suficiente para gerar alerta de tsunami, segundo o órgão português.

?? #Sismo | Portugal Continental



Hoje, dia 17 de fevereiro, pelas 13:24 (hora local), foi registado um sismo de magnitude 4.7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a oeste do Seixal.



Não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento. pic.twitter.com/0oVSCmS08n -- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (@ProteccaoCivil) February 17, 2025

Tremor foi mais sentido próximo ao Seixal. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recebeu relatos de pessoas em Almada, Sesimbra, e Lisboa que também sentiram o terremoto. Não houve feridos ou danos estruturais significativos registrados, de acordo com as autoridades locais.

Praticamente no mesmo horário o corpo de Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, era velado em uma cerimônia aberta no estádio do Dragão, em Lisboa. Jorge Nuno Pinto da Costa morreu no sábado (15), aos 87 anos, após complicações de um câncer na próstata. Ele foi sepultado à tarde.

Polêmico, era venerado pelos torcedores do clube. Em 2004, foi alvo de buscas e foi suspenso do futebol após ter sido envolvido em uma operação chamada Apito Dourado, que apurava pagamento de propina a árbitros para beneficiar clubes específicos. Em 2018, foi inocentado.

Coincidência foi registrada até mesmo pela imprensa portuguesa. O jornal Público disse que Pinto da Costa não acreditaria se contassem o que aconteceu. "Se lhe dissessem que Lisboa seria sacudida por um sismo sem grande impacto no momento em que o seu caixão abandonava o relvado [gramado] do Estádio do Dragão, era muito provável que soltasse uma forte gargalhada", relatou.

Portugueses também publicaram memes nas redes sociais. Ainda que sem imagens, como os memes brasileiros, portugueses lembraram que gestão do ex-presidente durou 42 anos.

A foto que Jorge Nuno Pinto da Costa pediu ao @jornaldenoticias para publicar quando morresse. Um genuíno retrato de quem foi em vida o Presidente, a visível alegria contagiosa de uma personalidade única. pic.twitter.com/1hvjdifn1v -- +FC Porto (@maisFCPorto) February 16, 2025

42 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa.

Sismo de 4,2 de magnitude em Lisboa.



Poético!



pic.twitter.com/aVBpb9uvuE -- ? (@DRPFCP) February 17, 2025

Histórico de terremotos

Apesar de não ter sido registrada nenhuma réplica, este foi o segundo tremor em menos de 24 horas em Portugal. Neste domingo (16), ainda conforme o IPMA, houve o registro de um tremor leve, de 1,6 grau na escala Richter, às 22h48, na mesma região.

Em 26 de agosto do ano passado, um sismo de magnitude 5,3 na escala Richter foi registado às 5h11, com epicentro a cerca de 60 quilómetros a oeste de Sines (a 159km de Lisboa). Foi o maior terremoto na área continental de Portugal nos últimos 55 anos.

Em 28 de fevereiro de 1969, um sismo de magnitude de 7,9 graus durou cerca de quatro minutos e teve epicentro a 200 quilômetros de Sagres (a 326km de Lisboa). 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Em 1755, Lisboa foi atingida por um forte sismo. Estima-se que teria sido maior que 8,0 graus na escala Ritcher. Pelo menos 30 mil pessoas teriam morrido no desabamento de grande parte da cidade.