Netflix não funciona na sua TV? Descubra se está na hora de trocar o modelo

Trocar ou não de TV? Se você está em dúvida, um bom caminho é responder a três perguntas básicas. Dependendo das respostas, ficará mais claro se, de fato, chegou o momento de aposentar seu televisor.

Você está satisfeito com o tamanho e a imagem da sua TV?

Quem troca de TV, geralmente, está atrás de uma tela maior. E quando a imagem aumenta, a boa qualidade depende da resolução. Hoje, praticamente todas as TVs com 50 polegadas ou mais possuem resolução 4K.

As principais vantagens são o maior detalhamento, nitidez e profundidade da imagem, principalmente se o conteúdo exibido já for transmitido em 4K.

Nas TVs menores, a resolução varia. Entre os televisores de 40 a 50 polegadas, o consumidor encontra modelos Full-HD e 4K. Na dúvida, a dica é simples: procure escolher o aparelho com maior resolução, desde que o valor caiba no seu bolso.

Entre os modelos com 32 ou menos polegadas, a resolução HD prevalece. Portanto, fique em alerta na hora da troca para não levar um televisor novo com resolução inferior à da tela que você já tem.

E quanto a distância? A boa notícia é que, com o aumento da resolução, já é possível instalar uma tela grande em um ambiente pequeno, de 10 a 15 metros quadrados.

Especialistas americanos consideram 2 metros uma boa distância mínima entre o sofá e um televisor 4K de 50 a 65 polegadas. Se preferir, faça o teste em uma loja. Basta se posicionar em frente ao modelo de sua preferência, mantendo a mesma distância que você tem em casa e tirar suas próprias conclusões.

Sua TV é Smart? Oferece os apps que você gosta?

Quem tem uma TV à beira da aposentadoria costuma passar por alguns perrengues. Há desde as telas que nem são Smart TVs, ou seja, incapazes de acessar a internet; até modelos que não recebem mais atualizações por parte dos fabricantes, porque já ultrapassaram os cinco anos de vida útil estimados para o produto e previstos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sem atualizações, o telespectador fica refém de versões antigas dos aplicativos, que começam a travar, transformando os momentos de lazer em um verdadeiro filme de terror.

Há duas soluções: escolher entre trocar de TV ou investir em um dispositivo que transforma qualquer tela em Smart, como o Chromecast (Google), Roku Express, Fire TV (Amazon) ou Mi TV Stick (Xiaomi).

Quem preferir trocar de televisor deve prestar atenção nas plataformas Smarts. Quatro delas se destacam como as mais completas em variedade de apps: Tizen, das TVs Samsung; webOS, da LG; Android e Google TV (mais nova, evolução da primeira), disponível em modelos da TCL, Semp, Philips, Philco e Aiwa; e Roku, da Semp, TCL, Philco e AOC.

Dependendo da marca, a atenção deve ser redobrada. Isso porque várias delas possuem modelos no mercado com diferentes plataformas. A TCL, por exemplo, vende TVs que rodam os sistemas Roku, Android e Google TV. Por isso, verifique com calma e compare os preços, antes de levar para casa.

Sua TV aceita comandos de voz e tem recursos para games?

As TVs atuais trazem várias funções que não existiam no passado e que podem ser bem úteis. Para pesquisar conteúdos no YouTube e em serviços de streaming, por exemplo, dá para usar comandos de voz em vez de recorrer ao processo lento e chato de digitar letra por letra no controle remoto. O recurso funciona bem e está presente em TVs a partir de 32 polegadas.

Hoje, os fãs de games também contam com televisores recheados de funções próprias para esse público. As mais indicadas são as TVs OLED e miniLED. A primeira se destaca pelo contraste superior, pois seus pixels orgânicos emitem luz própria, resultando em pretos mais profundos e imagens mais realistas.

Nas telas formadas por miniLEDs, o ponto forte é o brilho, que permite uma melhor qualidade da imagem até em ambientes iluminados.

Dos recursos para games, chamam a atenção o menu independente com as principais opções para jogos e as taxas de atualização mais altas do que em outros modelos, a partir de 120Hz. Com isso, dá para acompanhar as mudanças nos jogos de forma mais fluida com transições suaves.

Somam-se ao pacote as portas HDMI 2.1, como as dos videogames mais modernos e que já suportam resolução 4K com taxa de atualização variável (VRR) e modo automático de baixa latência (ALLM). Essas e outras tecnologias, como FreeSync e G-Sync, por exemplo, melhoram a resposta aos comandos dos games, evitando engasgos na tela.

Confira modelos de Smart TVs em oferta:

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos;

Sistema operacional Roku TV, que é simples e fácil de usar;

Três entradas HDMI, processador Quad Core (com mais velocidade e performance) e taxa de atualização de 60Hz;

Comando de voz pelo aplicativo de celular.

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos;

Sistema operacional Roku TV, que é simples e fácil de usar;

Três entradas HDMI e taxa de atualização de 60Hz;

Comando de voz pelo aplicativo de celular.

Processador com AI, que economiza energia;

Roda o sistema operacional Tizen, traz Bixby e Alexa integrados e suporte a Apple AirPlay;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame;

Três entradas HDMI, HDR10+, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Processador AiPQ com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado, Game Master (para jogabilidade mais fluida) e Game Bar (menu para jogos);

Três entradas HDMI, HDR10+, Dolby Vision/Atmos, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Tela grande com bom custo-benefício;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado;

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão;

Sistema operacional webOS Re:New Program (com atualizações em cinco anos), painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now);

Três entradas HDMI, HDR10, conectividade Bluetooth e taxa de atualização de 60Hz;

Controle Smart Magic com comando de voz vendido à parte.

