Suécia não descarta envio de soldados de manutenção da paz na Ucrânia

A Suécia afirmou nesta segunda-feira (17) que "não descarta" enviar soldados de manutenção de paz à Ucrânia, depois que o Reino Unido declarou que está disposto a contribuir com suas tropas para garantir a segurança do país em guerra.

"Primeiro, temos que negociar uma paz justa e duradoura que respeite o direito internacional (...) Quando tivermos esta paz instalada, deverá ser mantida e, para isso, o nosso governo não descarta nada", declarou à rádio pública Sveriges a ministra sueca das Relações Exteriores, Maria Malmer.

A chefe da diplomacia fez a declaração horas antes de uma reunião de líderes europeus se reunir em Paris para discutir a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar "nos próximos dias" negociações com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acabar com o conflito na Ucrânia, deixando Kiev e a Europa de lado.

O Reino Unido está "preparado e disposto a fornecer garantias à Ucrânia, colocando nossos próprios soldados em campo, se necessário", afirmou no domingo ao jornal Daily Telegraph o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O premiê declarou sentir "profundamente a responsabilidade de colocar os soldados britânicos em risco", mas insistiu em que ajudar a garantir a segurança da Ucrânia "ajuda a garantir a segurança" do continente e do país.

