Sírios sofrem com sanções internacionais, mantidas apesar da queda do regime de Assad

A Síria enfrenta há mais de dez anos sanções econômicas internacionais que isolaram o país. Apesar da queda do regime de Bachar al-Assad, as restrições ainda vigoram e a população, que tenta reconstruir o país após mais de uma década de conflito, vive as consequências desse bloqueio.

Mohamed Errami, correspondente da RFI em Damasco, e agências

Moaz Hamwi é dono de um restaurante popular no distrito de Mezzeh, em Damasco, há dez anos. Como boa parte da população, ele sente diretamente em seu comércio o impacto das sanções econômicas que tornaram a Síria em um país economicamente isolado do resto do mundo.

"Antigamente podíamos comprar e vender produtos, pois tínhamos muitos viajantes estrangeiros que passavam por aqui, principalmente vindos dos países do Golfo ou da Europa. Eles tinham dinheiro para gastar, inclusive dólares", se recorda.

A situação de Moaz é a mesma de milhões de sírios, afetados direta ou indiretamente pelas sanções econômicas impostas ao país em razão das violações dos direitos humanos cometidas pelo regime de Assad. As principais restrições visam as transações financeiras e comerciais, mas também o embargo na comercialização do petróleo e a limitação das viagens.

"O povo sírio não deve ser punido pelos erros do regime anterior", insiste Ali Al-Sayed, professor de economia da Universidade de Damasco. "Eles têm o direito de ver resultados positivos [após a queda de Assad], e o novo governo deve ser transparente com a comunidade internacional", completa.

Comunidade internacional se mobiliza aos poucos

Na quinta-feira (13), cerca de vinte países árabes e ocidentais se comprometeram, em Paris, a trabalhar para ajudar a reconstruir a Síria e a proteger a frágil transição diante dos desafios de segurança e da interferência estrangeira, pouco mais de dois meses após a queda do presidente sírio Bashar al-Assad. Os participantes afirmaram que querem "trabalhar juntos para garantir o sucesso da transição dentro da estrutura de um processo liderado pelos sírios", segundo uma declaração assinada pela Síria, pelos principais países árabes da região, pela Turquia, e por países europeus, incluindo França, Alemanha, Reino Unido e Grécia, e além de alguns membros do G7, como Canadá e Japão. Os Estados Unidos não assinaram o compromisso.

No final de janeiro, os 27 membros da União Europeia também chegaram a um acordo de princípio sobre a suspensão gradual das sanções, em resposta ao pedido feito pelo novo governo sírio, liderado pelo ex-líder rebelde islâmico Ahmad al-Chareh. "Essas sanções não podem mais constituir um obstáculo para a recuperação e a reconstrução da Síria", disse na época o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, pedindo que a ajuda humanitária possa chegar rapidamente, assim como os "fluxos financeiros e comerciais necessários para a reconstrução".

Difícil reconstrução

Mas a situação ainda deve levar tempo para voltar ao normal. Após mais de uma década de uma guerra que deixou mais de 500 mil mortos e 10 milhões de refugiados e deslocados, um dos desafios enfrentados pelas novas autoridades sírias será a reconstrução. Muitas cidades foram parcialmente destruídas, principalmente aquelas mantidas pela oposição.

A ONU estima que a reconstrução do país custará mais de US$ 400 bilhões (mais de R$ 2 trilhões na cotação atual).