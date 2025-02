Sherwin-Williams vai comprar tintas Suvinil da Basf no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Sherwin-Williams anunciou nesta segunda-feira acordo de US$1,15 bilhão em dinheiro para comprar negócios de tintas da alemã Basf no Brasil reunidos sob a marca Suvinil.

Os negócios a serem adquiridos, que incluem a marca Glasu!, geraram uma receita líquida de US$525 milhões no ano passado, afirmou o grupo norte-americano, citando que as operações empregam cerca de 1.000 funcionários no Brasil em duas fábricas, uma no Nordeste e outra no Sudeste.

"Os negócios são altamente complementares à Sherwin-Williams na América Latina, com a marca Suvinil sendo bem conhecida e com alta confiança entre formadores de opinião na cadeia de valor", afirmou Heidi Petz, presidente-executivo do grupo norte-americano, em comunicado à imprensa.

Segundo a Sherwin-Williams, o preço da aquisição representa um múltiplo de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização "low teens", algo entre 13% e 14%, após a consideração de sinergias e custos não recorrentes.

A expectativa das empresas é que o negócio seja concluído no segundo semestre, dependendo de aprovações regulatórias no Brasil.

"Após a conclusão, a Suvinil vai ser parte do grupo de marcas ao consumidor da Sherwin-Williams", afirmou o grupo norte-americano no comunicado.

O negócio acontece em um momento de contínuo crescimento do mercado de construção civil no Brasil, em especial impulsionado pelo programa federal Minha Casa Minha Vida.

Mais cedo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) afirmou que os lançamentos de imóveis residenciais em 2024 cresceram 18,6%, para 383,5 mil. As vendas subiram 20,9%, para 400,5 mil.

(Por Alberto Alerigi Jr.)