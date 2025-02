Sérum antiacne da La Roche-Posay é bom? Confira o que diz quem comprou

Um dos cosméticos que gera interesse entre os consumidores quando o assunto é tratar a acne é o sérum Effaclar da marca La Roche-Posay. Só na Amazon, ele registrou mais de 800 compras no mês passado.

O produto promete controle a oleosidade da pele e redução das marcas mais antigas. Ele é vendido em dois tamanhos: 15 ml e 30 ml. Apresentamos, a seguir, as principais características e o que diz quem já comprou.

O que o fabricante diz sobre o sérum?

Indicado para pele acneica e oleosa;

Textura não oleosa;

Contém ácido salicílico (para controle de oleosidade), niacinamida (ação calmante), ácido glicólico (redução de marcas) e LHA (uniformiza pele);

Tem efeito de peeling diário;

Apresenta resultados após 28 dias de uso de - 45% espinhas, - 49% marcas de acne, - 21% cravos, de acordo com estudos feitos pelo fabricante.

O que diz quem comprou?

Entre os principais benefícios que os consumidores citam nas avaliações, estão o efeito de clareamento de manchas e a sua textura (fácil de espalhar). Na Amazon, o produto registra 1.451 comentários.

É o melhor sérum antiacne que já usei. Apesar do valor alto, ele entrega o que promete. Já usei de diversas outras marcas, algumas mais acessíveis e outras com valor próximo a este, mas não obtive o mesmo resultado que o Effaclar me proporciona. Virou item obrigatório no meu skincare.

Viviane Cristine da Silva

Comecei a usar por indicação da dermatologista para tratamento de acne hormonal. Ao aplicar, vi que é fácil de espalhar, bastando botar umas gotinhas para o rosto todo.

Vanessa da Costa Feitosa de Paula

Estou usando todas as noites há 10 dias e já tenho visto resultado. Desde que passei a usar, não apareceram novas espinhas no meu rosto. Já fiz diversos tratamentos para a acne e tenho por motivos hormonais. Por isso, o uso desse produto me parece promissor.

Gabriela Santos

Pontos de atenção

Por outro lado, há relatos de reações indesejadas na pele após o uso. Outros consumidores dizem que o produto não reduziu significativamente marcas causadas por acne.

Eu estava ansiosa para utilizá-lo, mas tive uma péssima experiência. Minha pele reagiu muito mal. Estourou muita acne em mim, de aspecto alérgico... Foi desesperador. Ainda insisti em um novo teste e foi até pior.

Heloisa

Comprei o sérum pelo que ele promete e por se adequar às características do meu tipo de pele, que é muito oleosa, cheia de cravos, com tendência à acne e com marcas na bochecha por causa das espinhas. Não gostei. Deixou minha pele pior do que ela já é. Em vez de ajudar com a acne, ele parece que faz aparecer mais. Sempre que eu uso, nasce espinha e, quando eu paro de usar, a espinha some. Sem contar que descasca muito a pele.

Evelin

A minha pele melhorou e parou de dá espinhas. Mas esperava que produto diminuísse as cicatrizes, ele somente amenizou. Eu estava superconfiante de que o resultado seria melhor. Ele não superou minha expectativa.

Agirlayne Reis

