Semana deve ter chuva no País, sobretudo no Norte, Sul e parte do Centro-Oeste, diz Inmet

A semana deve ser de chuva em quase todo o Brasil, com acumulados que podem ultrapassar 50 milímetros (mm) no norte e oeste de Mato Grosso do Sul e na Região Sul do País, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em boletim semanal. Também deve chover em Roraima, no centro-leste do Nordeste, no centro-norte do Sudeste e no leste de Goiás, mas com menor intensidade e acumulados de no máximo 20 mm. Na Região Norte, no oeste de Mato Grosso e no norte do Maranhão e do Piauí a chuva pode alcançar 80 mm.

Segundo o Inmet, no Centro-Oeste brasileiro, a combinação de calor e umidade mantém as áreas de instabilidade em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e oeste de Goiás ao longo da semana, o que favorecerá pancadas de chuvas. "Acumulados acima de 40 mm estão previstos para o noroeste de Mato Grosso, enquanto no leste do Estado grande parte do Goiás e do Mato Grosso do Sul a tendência de redução das chuvas, com acumulados abaixo de 40 mm."

No Sudeste do País, o Inmet relata que a tendência é de tempo firme em grande parte de Minas Gerais, com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde, típicas de verão, devido à combinação de calor e umidade no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Já em São Paulo, o instituto informa que a semana se inicia com tempo firme em grande parte da região, mas a passagem de um sistema frontal pelo oceano "favorecerá as instabilidades, principalmente na faixa leste do Estado".

Desta forma, os maiores acumulados de chuvas estão previstos para o sudeste de São Paulo, com volumes acima de 60 mm.

Na Região Sul, o Inmet diz que a semana se inicia com áreas de instabilidade em toda a região devido à atuação de um sistema frontal no oceano.

O sistema avançará para o Atlântico, permitindo que o tempo volte a ficar firme em grande parte do Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira. Em Santa Catarina e Paraná, a tendência é de pancadas de chuva ao longo da semana, possibilitando acumulados de chuva acima de 80 mm em algumas áreas.

Segundo o Inmet, no Norte do País, as instabilidades associadas ao calor e à alta umidade mantêm a condição para chuva ao longo da semana. Apenas em Roraima a chuva deve ser mais escassa. No Acre, as precipitações podem superar os 100 mm, além do sudoeste e noroeste do Amazonas e da faixa central e norte do Pará. Há possibilidade de chuva intensa também no nordeste do Pará e no leste do Amapá.

No Nordeste do País, uma zona de convergência intertropical (ZCIT) favorecerá a precipitação no norte do Maranhão, do Piauí e no litoral do Ceará, com chuvas previstas acima de 80 mm.

Na faixa leste da região, o Inmet avisa, ainda, que as chuvas poderão ocorrer em pontos isolados na forma de pancadas, com acumulados inferiores a 20 mm, enquanto na parte central da Bahia e de Pernambuco, a tendência é de tempo firme nos próximos dias.