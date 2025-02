Secretário de Estado dos EUA chega à Arábia Saudita para conversas sobre guerra na Ucrânia

Por Humeyra Pamuk

RIAD (Reuters) - A Rússia disse que o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, terá conversas com autoridades dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, na terça-feira, que se concentrarão na guerra na Ucrânia e na restauração de laços mais amplos entre os dois países.

Rubio chegou à capital saudita, Riad, nesta segunda-feira, em uma viagem previamente planejada. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, e o enviado norte-americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que devem chegar ainda nesta segunda-feira, vão se juntar a ele nas conversas com Lavrov.

As conversas estarão entre as primeiras discussões presenciais de alto nível em anos entre autoridades russas e norte-americanas e devem preceder uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que Lavrov e Yuri Ushakov, conselheiro de política externa de Putin, voarão para Riad nesta segunda-feira.

"Espera-se que eles realizem uma reunião com seus pares norte-americanos na terça-feira, que terá como foco principal a restauração de todo o complexo das relações russo-americanas", disse Peskov.

"Ela também será dedicada à preparação de possíveis negociações sobre o acordo ucraniano e à organização de uma reunião entre os dois presidentes."

Peskov se recusou a comentar quando perguntado se Putin e Trump se encontrarão pessoalmente na Arábia Saudita neste mês.

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, confirmou que Rubio, Waltz e Witkoff se reunirão com a delegação russa em Riad na terça-feira.

As conversas acontecem depois que Trump, na semana passada, conversou com Putin por telefone e ordenou que as autoridades iniciassem negociações sobre a guerra, que ele prometeu repetidamente encerrar durante sua campanha presidencial.

A Arábia Saudita, que também está envolvida em negociações com Washington sobre o futuro da Faixa de Gaza, tem desempenhado um papel importante nos primeiros contatos entre o governo Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, e Moscou, ajudando a garantir uma troca de prisioneiros na semana passada.

Rubio, que falou por telefone com Lavrov no sábado, disse no domingo que as próximas semanas e dias determinarão se Putin está falando sério sobre a paz na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também está na região. Ele chegou aos Emirados Árabes Unidos no domingo e disse que também pretende visitar a Arábia Saudita e a Turquia, mas nenhuma data foi definida.

Zelenskiy descartou nesta segunda-feira as conversas entre EUA e Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia, reiterando que Kiev deve estar envolvida em qualquer discussão sobre seu próprio futuro.

"A Ucrânia considera quaisquer negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia como negociações que não têm resultado, e não podemos reconhecer... quaisquer acordos sobre nós sem nós", disse ele a repórteres em um briefing virtual nos Emirados Árabes Unidos.