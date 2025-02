Saúde do papa Francisco hoje (17): veja últimas notícias do boletim médico

O Vaticano informou nesta segunda-feira (17) que o papa Francisco, de 88 anos, está sem febre e estável. O pontífice está com uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias, e sua condição clínica é considerada "complexa".

O que aconteceu

Exames realizados nos últimos dias confirmaram a infecção, que afeta o trato respiratório do pontífice. Ele permanece no Hospital Gemelli, em Roma, sem previsão de alta.

Francisco segue com o tratamento prescrito. Na manhã desta segunda, ele recebeu a eucaristia - corpo e sangue de Jesus na forma de pão e vinho, respectivamente - e trabalhou diretamente do hospital.

O papa está comovido com as "numerosas mensagens de afeto" que recebeu após a internação, diz o comunicado do Vatican News.. "Em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Reza pelos doentes e pede orações por ele", conclui o boletim médico.

O que é uma infecção polimicrobiana?

O termo polimicrobiano significa que o papa tem mais que um agente infeccioso no momento. "Esse exame detecta todos os possíveis agentes infecciosos que podem estar agindo para o surgimento da bronquite", explica o infectologista Alexandre Naime Barbosa, médico e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Há alguns vírus que são mais comuns nesse caso. "A situação pode ser causada por três vírus: vírus sincicial respiratório (VSR), o vírus da influenza ou o da covid-19, junto com algum tipo de bactéria", explica Barbosa.

A idade do papa torna o caso mais delicado. Segundo o especialista, os idosos têm o sistema imunológico mais debilitado, pois a função envelhece junto com o corpo. "O tratamento pode ser com antivirais ou até antibióticos, administrado de forma venal, além do apoio de oxigênio em casos que haja a necessidade", diz.

Sequela da retira de cistos em 1957 deixa quadro mais grave. Quando jovem, o papa precisou retirar parte do lado direito do pulmão, por conta de uma doença respiratória. "O caso atual dele fica mais delicado, pois tem a capacidade pulmonar reduzida. Com a doença que esta tratando, ele deve apresentar a deterioração da taxa de oxigenação no sangue", diz o infectologista.

Condição é comum em idosos. "Esse quadro é relativamente comum em pessoas mais velhas. Ser internado por uma bronquite que evolui para uma infecção bacteriana", conclui Barbosa.

Internado há quatro dias

Francisco foi hospitalizado na sexta-feira (14) para tratar uma bronquite persistente, que o afeta desde o início de fevereiro. Nos últimos dias, o papa apresentou dificuldades respiratórias e precisou delegar a leitura de discursos a assessores durante celebrações.

Essa é a quarta internação do papa desde que assumiu o pontificado, em 2013. Francisco tem um histórico de problemas respiratórios. Quando jovem, perdeu parte de um pulmão devido a uma infecção.

Nos últimos meses, o pontífice sofreu duas quedas em sua residência no Vaticano. Em dezembro, bateu o queixo na mesa de cabeceira, e em janeiro, machucou o braço direito, precisando imobilizá-lo por precaução. Além disso, tem dores crônicas no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas ou bengala em algumas ocasiões.

Apesar das limitações de saúde, Francisco tem insistido em manter compromissos e chegou a realizar reuniões na sexta-feira antes de ser internado. Mesmo com esses desafios, o pontífice já afirmou que, caso sua saúde o impeça de cumprir suas funções, considerará a renúncia, seguindo o exemplo de Bento 16.

* Com informações de reportagem publicada em 17/02/2025.