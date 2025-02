Rio atinge Nível de Calor 4 pela 1ª vez desde criação de protocolo para altas temperaturas

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o Nível de Calor 4 às 12h35 desta segunda-feira, 17. Esse nível de calor é inédito este ano. Diante da condição climática, o município orienta a população a ficar atenda aos cuidados com a saúde.

No Calor 4, há índices de calor muito alto (40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, pelo menos, três dias consecutivos, de acordo com a gestão municipal.

Esta é a primeira vez que o Rio atinge esse patamar desde que o protocolo foi criado, em junho do ano passado.

A iniciativa foi uma resposta à morte de uma fã por exaustão térmica durante o show de Taylor Swift no Engenhão, em 2023.

Os índices, que vão de 1 a 5, avaliam a temperatura registrada nos termômetros, a incidência de raios ultravioletas e a sequência de dias com altas temperaturas.

Nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue, o calor permanece e não há previsão de chuva.