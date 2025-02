Rio atinge Nível de Calor 4, o mais alto desde criação de protocolo

O Rio de Janeiro atingiu, nesta segunda-feira, o NC4 (Nível de Calor 4), o segundo mais alto do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo. A marca é inédita desde a criação do protocolo em junho de 2023.

O que aconteceu

O Rio de Janeiro registrou, às 12h35 desta segunda-feira, o Nível de Calor 4 (NC4), atingido quando as temperaturas ficam entre 40°C e 44°C por três dias seguidos.

O sistema Alerta Rio prevê que a temperatura máxima na cidade pode chegar a 42°C nesta tarde. No domingo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontou o Rio como a capital mais quente do país, com 38,4°C registrados na estação da Vila Militar.

Entre as medidas adotadas estão a abertura de 58 pontos de resfriamento, orientações para evitar exposição ao sol e a possibilidade de cancelamento de eventos de médio e grande porte.

A secretaria estadual de Saúde emitiu alerta de "calor extremo" para 17 municípios, incluindo Duque de Caxias e São Sebastião do Alto.

Ações da prefeitura

A prefeitura do Rio organizou uma coletiva de imprensa para anunciar a entrada no NC4. O prefeito Eduardo Paes destacou a importância de medidas preventivas, como hidratação e uso de protetor solar, e afirmou que a cidade não suspenderá atividades, mas deixará a decisão a cargo dos organizadores de eventos.

Já a prefeitura de Barra Mansa decidiu suspender as aulas no período da tarde e noite da rede municipal até quarta-feira. As escolas funcionarão apenas das 7h às 10h30.

Órgãos oficiais recomendam o aumento da ingestão de água, uso de roupas leves e evitar exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.

Ações no NC4 aprovadas pelo prefeito

Abertura de 58 pontos de resfriamento.

Orientação para adaptação de rotinas e evitar exposição ao sol.

Possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos ao ar livre.

Ampliação de estações de hidratação e distribuição de água.

Municípios em alerta de calor extremo: