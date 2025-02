Real Madrid e City fazem revanche na Champions; Bayern e PSG a um passo das oitavas

O Real Madrid-Manchester City, a segunda partida dos playoffs da Liga dos Campeões, promete ser um jogo emocionante na quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, após a vitória dos merengues por 3 a 2 no jogo de ida, uma eliminatória na qual PSG e Bayern de Munique têm suas classificações encaminhadas após vencerem fora de casa.

Destaque da nova fase eliminatória criada nesta temporada pela Uefa, o duelo entre os dois últimos campeões ? Real Madrid 2022 e 2024, City 2023 ?, que se tornou um clássico europeu nos últimos anos, não decepcionou na semana passada no Etihad Stadium.

O City vencia por 2 a 1 até o minuto 85, quando o Real Madrid honrou sua história recente, impulsionado por grandes reviravoltas, e virou o placar graças aos gols de Brahim Díaz e Jude Bellingham (90'+1).

Uma vitória apertada que deixa tudo em aberto para a quarta-feira no Bernabéu entre o City ? que está longe da excelência dos anos anteriores desde que Pep Guardiola assumiu o comando em 2016 ? e o Real Madrid, que está melhorando, mas ainda é irregular.

Após a vitória em Manchester, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou em 1 a 1 com o Osasuna, em partida em que o próprio Bellingham foi expulso.

O time merengue chega à parte decisiva da temporada com um problema na defesa: lesões de Éder Militão, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger e David Alaba, sendo que os dois últimos estão prestes a voltar. A equipe precisou recorrer ao jovem das categorias de base Raúl Asencio, que tem se destacado nos seus primeiros passos na equipe principal.

O City desembarca em Madri após vencer o Newcastle (4 a 0), com um hat-trick de sua principal contratação de janeiro, o egípcio Omar Marmoush, que jogou seis minutos no duelo de ida.

- 'Missão impossível' -

O jogo de volta do playoff francês tem tudo para ser menos emocionante depois da vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Brest, em Guingamp.

"Não sei se muita gente consegue imaginar vencer por 4 a 0 no Parque dos Príncipes. O problema é que, além de marcar quatro gols, não podemos sofrer gols. Parece uma missão impossível", admitiu o técnico do time bretão, Eric Roy, após o jogo de ida.

Em busca do luxo de jogar uma final da Liga dos Campeões em casa ? no dia 31 de maio, na Allianz Arena ? o Bayern de Munique venceu o Celtic por 2 a 1 em Glasgow. Com isso, não deve ter grandes problemas para garantir a classificação em casa nesta terça-feira.

A Juventus também vê sua classificação de perto, revigorada pela chegada do francês Randl Kolo Muani, que defenderá contra o PSV, em Eindhoven, a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida.

Vice-campeão na edição passada da Champions, o Borussia Dortmund recebe o português Sporting após uma contundente vitória por 3 a 0 no jogo de ida.

Os duelos que aparentam estar mais abertos são Milan-Feyenoord, após a equipe holandesa vencer por 1 a 0 no jogo de ida; Atalanta-Brugge, com vitória dos belgas por 2 a 1 na primeira partida, e Benfica-Monaco, com a equipe de Lisboa defendendo a vantagem após a vitória por 1 a 0 conquistada no Principado.

O sorteio para as oitavas de final será realizado no dia 21 de fevereiro. Os oito melhores times da fase de grupos se classificaram diretamente: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

--- Programação dos jogos de volta da repescagem para as oitavas da Champions (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(14h45) Milan (ITA) - Feyenoord (HOL) (0-1 no jogo de ida)

(17h00) Benfica (POR) - Monaco (FRA) (1-0)

Bayern de Munique (ALE) - Celtic Glasgow (SCO) (2-1)

Atalanta (ITA) - Brugge (BEL) (1-2)

- Quarta-feira:

(14h45) Borussia Dortmund (ALE) - Sporting (POR) (3-0)

(17h00) PSG (FRA) - Brest (FRA) (3-0)

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING) (3-2)

PSV Eindhoven (HOL) - Juventus (ITA) (1-2)

