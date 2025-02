Quadro clínico de papa Francisco é "complexo", mas "não há alarmismo", diz Vaticano

O Papa Francisco apresenta um "quadro clínico complexo", anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (17). O pontífice, de 88 anos, está hospitalizado desde sexta-feira (14), em Roma, e não tem previsão de alta.

"Os resultados dos testes realizados até o momento demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, o que levou a uma nova modificação do tratamento", diz o boletim de saúde do papa publicado ao meio-dia (hora de Roma, 8h em Brasília).

O Vaticano não divulgou previsão de data para o sumo pontífice deixar o hospital Gemelli, mas anunciou na segunda-feira que sua hospitalização levou ao cancelamento de sua audiência geral semanal na quarta-feira (19).

Pela manhã, o Vaticano havia divulgado notícias tranquilizadoras. O diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que o Papa havia "passado uma noite tranquila" e estava "de bom humor".

"Esta manhã ele tomou café da manhã e se dedicou, como sempre, a ler alguns jornais", acrescentou, especificando que os tratamentos estavam seguindo seu curso.

Antes de sua hospitalização na sexta-feira (14), Francisco, que teve parte de um pulmão removido quando era jovem, parecia enfraquecido, com o rosto inchado, a voz ofegante e delegou repetidamente a leitura de seus discursos a seus assistentes.

Agenda cheia

"Nas últimas duas semanas a agenda estava sobrecarregada e ele estava enfraquecido", confirmou uma fonte da comitiva do papa. Mas, segundo esta fonte, "não há alarmismo" por parte da Santa Sé em relação ao estado do líder da Igreja Católica.

Conhecido por seu caráter forte e às vezes teimoso, o papa prefere "seguir em frente", mesmo colocando sua saúde à prova.

No domingo (16), Francisco não compareceu a sua oração semanal do Angelus. O Vaticano anunciou no final da tarde que seu estado clínico era "estável".

Segundo a mídia italiana, o papa continuou seus telefonemas diários para a paróquia em Gaza de seu quarto de hospital.

Hospitalizações e acidentes

A hospitalização do pontífice argentino, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu, no entanto, dúvidas sobre sua frágil saúde, principalmente por ocorrer no início do ano jubilar da Igreja Católica, marcado por uma série de eventos, muitos deles presididos pelo papa.

Jorge Bergoglio sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos, entre eles problemas no quadril, dores no joelho, operações e infecções respiratórias. Ele também apareceu em meados de janeiro com o braço em uma tipoia, imobilizado após uma queda em sua residência. Em dezembro, ele apareceu com um grande hematoma na parte inferior do queixo após bater na mesa de cabeceira.

Apesar desses acidentes repetidos, o Papa, que usa cadeira de rodas, mantém uma agenda cheia e declarou que não tem intenção de diminuir o ritmo.

