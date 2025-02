Presidente do Fed da Filadélfia defende estabilidade dos juros por enquanto

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, mostrou-se otimista com a situação da economia dos Estados Unidos nesta segunda-feira e disse que não vê motivos para mudar a política de taxas de juros no momento, já que o banco central continua trabalhando para reduzir os níveis de inflação.

"Os dados atuais mostram um quadro de uma economia norte-americana que continua a funcionar a partir de uma posição de força", disse Harker no texto de um discurso a ser proferido perante um grupo em Nassau, Bahamas.

A inflação continua elevada, mas parece estar no caminho certo para diminuir com o tempo, em meio a um crescimento "resiliente" e a um mercado de trabalho equilibrado, e "esses são motivos suficientes para manter a taxa de juros estável", disse a autoridade.

Harker disse que espera que as pressões inflacionárias continuem a diminuir e voltem para a meta de 2% nos próximos dois anos.

"Embora eu não me comprometa com um cronograma específico, continuo otimista de que a inflação continuará em uma trajetória descendente e que a taxa de juros poderá diminuir no longo prazo", disse ele.

Harker, que vai se aposentar do banco no final deste ano, disse que apoia a decisão do Fed de manter sua taxa de juros entre 4,25% e 4,5% no final do mês passado.

As autoridades do banco central, confrontadas com dados de inflação que se mostraram mais fortes do que o esperado, ao mesmo tempo em que lidam com a incerteza das políticas econômicas do governo do presidente Donald Trump, têm hesitado em fornecer muitas orientações sobre a trajetória futura de cortes nos juros.

Muitos economistas acreditam que a combinação do presidente Trump de enormes impostos de importação e deportações de trabalhadores aumentará as pressões inflacionárias.

"Com relação à inflação, simplesmente ainda não sabemos quais serão os impactos, se é que haverá algum, das novas políticas e prioridades econômicas, sejam elas de natureza e impacto interno ou externo", disse Harker.

