Presidente da China realiza raro encontro com líderes empresariais em meio à rivalidade dos EUA em tecnologia

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, realizou uma rara reunião com alguns dos maiores nomes do setor de tecnologia da China, como o fundador do Alibaba, Jack Ma, pedindo-lhes que "mostrem seu talento" e confiem no poder do modelo e do mercado chineses.

O evento, uma reviravolta na abordagem de Pequim em relação a seus gigantes da tecnologia após uma repressão regulatória há quatro anos, reflete a preocupação das autoridades com a desaceleração do crescimento e os esforços dos Estados Unidos para limitar o desenvolvimento tecnológico da China, segundo analistas.

A iniciativa de Xi de reunir os líderes empresariais ressalta a importância da inovação do setor privado para que a China ganhe terreno em tecnologia, disseram analistas.

"É um reconhecimento tácito de que o governo chinês precisa de empresas do setor privado para sua rivalidade com os Estados Unidos em tecnologia", disse Christopher Beddor, vice-diretor de pesquisa sobre a China da Gavekal Dragonomics.

"O governo não tem outra escolha a não ser apoiá-las se quiser competir com os Estados Unidos."

O setor privado da China, que compete com as empresas estatais, contribui com mais da metade da receita tributária, mais de 60% da produção econômica e 70% da inovação tecnológica, segundo estimativas oficiais.

As tarifas dos EUA ameaçam aumentar a pressão sobre a segunda maior economia do mundo, que vem sofrendo com a fraqueza do consumo interno e uma crise de dívida no setor imobiliário.

Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek, uma startup que ameaça perturbar os empreendimentos norte-americanos de IA com seu modelo de baixo custo, compareceu, segundo duas fontes familiarizadas com a reunião.

Os comentários de Xi, resumidos horas depois pela mídia estatal, enfatizaram a continuidade da estratégia de desenvolvimento econômico da China. Mas ele também disse que suas empresas privadas têm "amplas perspectivas e grande promessa" de criar riqueza e oportunidades.

A governança da China e a escala de seu mercado dão ao país uma vantagem inerente no desenvolvimento de novos setores, disse Xi.

"É o momento certo para a maioria das empresas privadas e dos empreendedores mostrarem seu talento", disse ele em comentários que a mídia estatal chamou de "discurso importante".

As primeiras imagens da mídia estatal mostraram Xi falando para executivos reunidos, fotografados por trás e alinhados em filas diante dele. As imagens provocaram uma corrida dos investidores para ver quem estava dentro ou fora entre os principais líderes empresariais.

As imagens mostraram que Ren Zhengfei, fundador da Huawei, e Wang Chuanfu, da BYD, sentaram-se diretamente na frente de Xi, assentos de honra para os campeões nacionais em veículos elétricos e desenvolvimento de chips.

(Reportagem das redações de Pequim e Hong Kong; reportagem adicional de Tom Westbrook em Cingapura)