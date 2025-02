Prefeito de Florianópolis exige fim de greve para dialogar com servidores

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), afirmou, em entrevista ao UOL, que está "aberto ao diálogo" com servidores municipais que entraram em greve na última semana, desde que eles voltem a trabalhar.

O que aconteceu

Greve de servidores começou no último dia 12. Os funcionários se opõem à proposta de reforma da previdência apresentada por Topázio à Câmara Municipal, que aumenta o tempo de serviço e de contribuição. O prefeito afirma que as mudanças são necessárias para o equilíbrio financeiro da prefeitura.

Nós fizemos um plano de reforma da Previdência que, em média, aumenta dois anos a mais de trabalho no servidor, com um mínimo de 25 anos de contribuição, com regras de transição, etc, etc. Nós mandamos a mensagem para a Câmara. O sindicato optou por fazer uma greve em protesto a isso. Nós estamos abertos para o diálogo, vamos discutir. A greve foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça e, a partir da semana que vem, a gente está aberto, desde que o servidor volte a trabalhar, a fazer a discussão necessária.

Florianópolis tem um fundo de previdência que hoje tem um déficit atuarial de quase 8 bilhões de reais. Ano passado, gastou 500 milhões de reais com aposentadoria e servidores (...) Quando você tem a expectativa de sobrevida na população tão maior quanto ela está hoje, qualquer município tem que ter a responsabilidade de adequar a sua forma de tratar o servidor para garantir a aposentadoria do futuro, é isso que nós estamos fazendo Topázio Neto, em entrevista ao UOL

Servidores consideraram reforma proposta "um ataque aos trabalhadores". Em nota, eles se queixam do impacto do texto nas aposentadorias especiais e da previsão de taxação de aposentados.

A greve é vista como a única forma de combater os ataques de Topázio Neto, que demonstra não priorizar o investimento no serviço público Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis, em nota

Poluição na Lagoa da Conceição

Estudo encontrou 35 poluentes em cartão-postal da cidade. Conduzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, o levantamento encontrou altas concentrações de antibióticos, analgésicos e até cocaína no local. Questionado, o prefeito afirmou que "tem que verificar como é que ele foi feito".

Esse é um estudo que a gente ainda tem que verificar conforme a metodologia, como é que ele foi feito. Numa lagoa que tem a dimensão que tem a Lagoa da Conceição, a gente soltar uma notícia de que encontrou esses poluentes na Lagoa, é uma notícia quase que irresponsável. Você pode ter dito o seguinte, encontrei em determinado ponto da Lagoa esses poluentes, mas não generalizado. A Lagoa da Conceição é um patrimônio de Florianópolis, a gente está olhando com mais cuidado o resultado da pesquisa e a metodologia com a qual ela foi feita, até para poder se manifestar de forma mais adequada Topázio Neto, em entrevista ao UOL

Metodologia da análise envolveu coleta em diferentes pontos da lagoa. De acordo com a UFSC, a proximidade com uma estação de tratamento de esgoto, áreas urbanizadas e regiões de maior biodiversidade foram fatores considerados na distribuição dos pontos. As amostras passaram por triagens qualitativas e quantitativas que permitiam a identificação de 165 poluentes diferentes.

Conversas com o PSDB

"Não vai ser difícil integrar o PSDB com o PSD em Florianópolis", disse Topázio. Diante das negociações de uma possível fusão ou incorporação do primeiro partido pelo segundo, ele afirmou que, na capital catarinense, já existe um alinhamento entre o único vereador tucano e a base aliada na Câmara Municipal.

Topázio venceu tucano em outubro. Ex-prefeito de Florianópolis, Dario Berger recebeu cerca de 17 mil votos e ficou com o 4º lugar na disputa. Pedrão (PP) e Marquito (PSOL) foram 3º e 2º colocados, respectivamente, com aproximadamente 20 mil e 60 mil votos. Topázio teve o apoio de 160 mil eleitores.

Em Florianópolis, o único vereador que o PSDB elegeu é nosso companheiro já, já faz parte da base do governo. Nós temos uma relação muito forte com esse vereador. Então, não vai ser difícil integrar o PSDB com o PSD em Florianópolis. Até porque, na Câmara Municipal, nós já fazemos parte do mesmo grupo político, como fazíamos antes. Apesar de, na eleição, nós estarmos separados. Mas esse vereador, em especial é um vereador que sempre foi muito próximo da gente. Então, não vai ser difícil a gente integrar (...) Já tem um diálogo muito bom e não em termos partidários, mas em termos do vereador

Ontem, Gilberto Kassab confirmou negociações com o PSDB. Presidente nacional do PSD, ele afirmou que "não há partido que não queira ter alguma forma de aliança" com o PSDB e que está "na torcida" para que haja "algum entendimento". Além do partido, outras legendas negociam eventual união com os tucanos.